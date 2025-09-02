закрыть
  • 2.09.2025, 17:44
  • 1,808
Экономика РФ трещит по швам

Половина российских регионов скатились в промышленную рецессию.

В то время как Росстат фиксирует рост российской экономики и увеличение производства на фабриках и заводах, практически каждый второй регион РФ уже находится в промышленной рецессии, пишет The Moscow Times.

Из 85 субъектов РФ рост промышленного производства по итогам первого полугодия показали только 46, отмечают в «Мониторинге социально-экономического положения» регионов аналитики «Эксперт РА».

Обвальное снижение промышленности зафиксировали Северная Осетия — Алания (-21,8%), Дагестан (-16,1%) и Костромская область (-10,4%). Также в топ-5 субъектов анти-лидеров попали Калмыкия (-9,9%) и Мурманская область (-8,9%). Промышленный спад в каждом из них связан с сектором «обрабатывающих производств», указывают в «Эксперт РА».

Больше половины регионов — 44 из 85 — столкнулись со спадом в строительстве: в Бурятии, Мурманской, Магаданской и Костромской областях он стал двукратным (около 50%), а в Калмыкии объемы стройки рухнули более чем в 8 раз (-87,7%). Среди причин — рост производственных издержек, высокие процентные ставки и падение спроса на жилье, перечисляют в «Эксперт РА».

Практически 40% субъектов — 35 из 85 — столкнулись со спадом доходов местных бюджетов, указывают аналитики. Головной болью для губернаторов стали сборы налога на прибыль — ключевого источника денег для регионов, который обеспечивает им каждый третий рубль собственных поступлений.

В целом регионы по сравнению с прошлым годом недосчитались 223 млрд рублей налога на прибыль (-7,8%). При этом в ряде субъектов спад принял обвальный характер: — 53,9% в Республике Коми, — 43,6% в Карелии, -35,5% в Ненецком автономном округе, -33,3% в Челябинской области.

Меньше налогов стали платить предприятия добывающей промышленности, лесопромышленного комплекса и финансовой сферы, перечисляют в «Эксперт РА». У бизнеса растут издержки, дорожают кредиты, а из-за санкций растут закупочные цены в ключевых отраслях экономики. Как итог в бюджетах регионов за полгода образовался дефицит на 393,9 млрд рублей, хотя годом ранее они были в профиците на 756,2 млрд.

В целом по России, согласно Росстату, промышленность прибавляет 0,8% по итогам 7 месяцев текущего года. Это, впрочем, в 7 раз меньше, чем в прошлом году, когда объемы выпуска увеличились на 5,6%.

Рост российского ВВП при это замедлился вчетверо — до 1,1% за 7 месяцев. Правительство, которое изначально ожидало экономического роста на 2,5%, планирует снизить прогноз до 1,2%, сообщил накануне знакомый с ситуацией источник «Интерфакса».

