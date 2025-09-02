Действительно ли внешность имеет наибольшее значение при онлайн-знакомствах? 1 2.09.2025, 17:53

Исследование говорит, что не всегда.

Новое исследование показало, что при выборе на сайтах и в приложениях для знакомств фото профиля играет ключевую роль. Немецкие ученые проанализировали поведение 445 участников, сравнивая профили с разными характеристиками — привлекательностью на фото, ростом, профессией, текстом «о себе», уровнем интеллекта и схожестью с пользователем, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Результат оказался однозначным — привлекательная фотография многократно повышает шансы на «свайп вправо». Все остальные параметры — от биографии до профессии — влияют значительно меньше.

Почему так происходит? Онлайн-знакомства строятся на быстрых решениях. Пользователи тратят секунды на оценку профиля, а фото — самый простой и мгновенный сигнал. Эффект усиливает «геймификация» приложений и так называемый «эффект ореола», если человек выглядит привлекательно, ему приписывают и другие положительные качества, даже без проверки.

Однако ученые подчеркивают, что это касается только первого впечатления. Для долгосрочных отношений решающими остаются личные качества, ценности и общение.

Есть и хорошая новость. Привлекательность — не фиксированная данность. Улыбка, естественность, свет, ухоженность и выразительный взгляд могут существенно повысить восприятие внешности. Кроме того, вкусы у всех разные, а сходство в интересах и стиле жизни играет важную роль.

Еще один нюанс. Исследование использовало изображения, созданные ИИ, поэтому в них отсутствовали индивидуальные черты, которые часто делают человека притягательным. В реальной жизни, где есть эмоции, голос и харизма, баланс факторов может быть другим.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com