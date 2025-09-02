Действительно ли внешность имеет наибольшее значение при онлайн-знакомствах?1
- 2.09.2025, 17:53
Исследование говорит, что не всегда.
Новое исследование показало, что при выборе на сайтах и в приложениях для знакомств фото профиля играет ключевую роль. Немецкие ученые проанализировали поведение 445 участников, сравнивая профили с разными характеристиками — привлекательностью на фото, ростом, профессией, текстом «о себе», уровнем интеллекта и схожестью с пользователем, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
Результат оказался однозначным — привлекательная фотография многократно повышает шансы на «свайп вправо». Все остальные параметры — от биографии до профессии — влияют значительно меньше.
Почему так происходит? Онлайн-знакомства строятся на быстрых решениях. Пользователи тратят секунды на оценку профиля, а фото — самый простой и мгновенный сигнал. Эффект усиливает «геймификация» приложений и так называемый «эффект ореола», если человек выглядит привлекательно, ему приписывают и другие положительные качества, даже без проверки.
Однако ученые подчеркивают, что это касается только первого впечатления. Для долгосрочных отношений решающими остаются личные качества, ценности и общение.
Есть и хорошая новость. Привлекательность — не фиксированная данность. Улыбка, естественность, свет, ухоженность и выразительный взгляд могут существенно повысить восприятие внешности. Кроме того, вкусы у всех разные, а сходство в интересах и стиле жизни играет важную роль.
Еще один нюанс. Исследование использовало изображения, созданные ИИ, поэтому в них отсутствовали индивидуальные черты, которые часто делают человека притягательным. В реальной жизни, где есть эмоции, голос и харизма, баланс факторов может быть другим.