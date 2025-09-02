закрыть
2 сентября 2025, вторник, 18:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Действительно ли внешность имеет наибольшее значение при онлайн-знакомствах?

1
  • 2.09.2025, 17:53
Действительно ли внешность имеет наибольшее значение при онлайн-знакомствах?

Исследование говорит, что не всегда.

Новое исследование показало, что при выборе на сайтах и в приложениях для знакомств фото профиля играет ключевую роль. Немецкие ученые проанализировали поведение 445 участников, сравнивая профили с разными характеристиками — привлекательностью на фото, ростом, профессией, текстом «о себе», уровнем интеллекта и схожестью с пользователем, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Результат оказался однозначным — привлекательная фотография многократно повышает шансы на «свайп вправо». Все остальные параметры — от биографии до профессии — влияют значительно меньше.

Почему так происходит? Онлайн-знакомства строятся на быстрых решениях. Пользователи тратят секунды на оценку профиля, а фото — самый простой и мгновенный сигнал. Эффект усиливает «геймификация» приложений и так называемый «эффект ореола», если человек выглядит привлекательно, ему приписывают и другие положительные качества, даже без проверки.

Однако ученые подчеркивают, что это касается только первого впечатления. Для долгосрочных отношений решающими остаются личные качества, ценности и общение.

Есть и хорошая новость. Привлекательность — не фиксированная данность. Улыбка, естественность, свет, ухоженность и выразительный взгляд могут существенно повысить восприятие внешности. Кроме того, вкусы у всех разные, а сходство в интересах и стиле жизни играет важную роль.

Еще один нюанс. Исследование использовало изображения, созданные ИИ, поэтому в них отсутствовали индивидуальные черты, которые часто делают человека притягательным. В реальной жизни, где есть эмоции, голос и харизма, баланс факторов может быть другим.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов