Азербайджан начал ограничивать показ кинофильмов на русском языке 2.09.2025, 18:11

Конфликт между Баку и Москвой набирает обороты.

В кинотеатрах Азербайджана сократили показы фильмов на русском языке, пишет Minval. Если раньше доля таких сеансов достигала 70%, то теперь она снизилась до 30%. В частности, из 13 показов только четыре транслируются на русском языке, остальные идут на турецком. До последнего времени все было наоборот, уточняет издание. Эксперты, имена и должности которых не приводятся, назвали это решение закономерным. По их словам, «подавляющее большинство» населения Азербайджана не владеет русским языком, но хорошо понимает турецкий «как близкий», поэтому такой переход позволит кинотеатрам расширить аудиторию.

Русский язык не имеет официального статуса в Азербайджане ни на государственном, ни на региональном уровне. Сколько жителей из более чем 10,1 млн населения говорят на нем, точно неизвестно. В августе 2024 года президент республики Ильхам Алиев заявлял, что в стране действуют 324 школы с обучением на русском языке, в которых получают образование около 160 тысяч человек. Еще более 800 тысяч учеников изучают русский в качестве иностранного.

Кинотеатры сократили показы на русском языке на фоне обострения отношений между Москвой и Баку. В декабре прошлого года над Грозным был сбит самолет «Азербайджанских авиалиний», погибли 38 человек. Президент России Владимир Путин отказался признать вину России за произошедшее, что вызвало жесткую реакцию Алиева, который объявил о намерении подать иск в международный суд.

Летом в Екатеринбурге задержали более 10 граждан Азербайджана по подозрению в убийствах многолетней давности. Двое из них — братья Зияддин и Гусейн Сафаровы — скончались. Алиев обвинил российских правоохранителей в том, что они пытали задержанных, а затем убили и при этом солгали, что азербайджанцы «умерли от сердечного приступа».

В ответ Баку начал задержания россиян и заморозил сотрудничество с Москвой по ряду направлений. После этого Кремль устами пропагандиста Владимира Соловьева пригрозил Азербайджану «новой СВО». Алиев, в свою очередь, заявил, что страна будет готовиться к войне, и назвал «оккупацией» пребывание республики в составе СССР.

