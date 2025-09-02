Украинка потеряла два дома за две недели в результате атак РФ 2.09.2025, 18:35

Также в результате российской атаки ее семья потеряла авто.

Украинка Яна рассказала, что из-за обстрелов России потеряла два дома в течение двух недель. Один из них в Доброполье Донецкой области, а другой — в Киеве.

В Киеве семья потеряла жилье в результате атаки РФ 28 августа, когда оккупанты запустили 629 целей, а последствия обстрела зафиксировали во всех районах столицы.

По словам Яны, квартира, которую повредило вблизи центра города, была арендована, однако важна для ее семьи, ведь в этой квартире свои первые шаги делал ее сын.

«В Киеве было не собственное жилье, а арендованное, но это был действительно второй дом. Здесь родился Дамир, здесь мы жили с июля 2022 года», — поделилась девушка.

Также в результате атаки 28 августа семья потеряла авто, однако, по словам Яны, они выжили и это главное: «Мы живы, потому что если бы не ребенок, мы бы и не пошли в тот паркинг… <...> Даже не представляю, что было бы, если бы мы не пошли в укрытие», — отметила Яна.

Также девушка рассказала, что накануне РФ обстреляла Доброполье. КАБ попал в дом, где расположена квартира Яны, в которой она жила до начала полномасштабного вторжения.

