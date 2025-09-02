закрыть
2 сентября 2025, вторник, 18:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинка потеряла два дома за две недели в результате атак РФ

  • 2.09.2025, 18:35
Украинка потеряла два дома за две недели в результате атак РФ

Также в результате российской атаки ее семья потеряла авто.

Украинка Яна рассказала, что из-за обстрелов России потеряла два дома в течение двух недель. Один из них в Доброполье Донецкой области, а другой — в Киеве.

В Киеве семья потеряла жилье в результате атаки РФ 28 августа, когда оккупанты запустили 629 целей, а последствия обстрела зафиксировали во всех районах столицы.

По словам Яны, квартира, которую повредило вблизи центра города, была арендована, однако важна для ее семьи, ведь в этой квартире свои первые шаги делал ее сын.

«В Киеве было не собственное жилье, а арендованное, но это был действительно второй дом. Здесь родился Дамир, здесь мы жили с июля 2022 года», — поделилась девушка.

Также в результате атаки 28 августа семья потеряла авто, однако, по словам Яны, они выжили и это главное: «Мы живы, потому что если бы не ребенок, мы бы и не пошли в тот паркинг… <...> Даже не представляю, что было бы, если бы мы не пошли в укрытие», — отметила Яна.

Также девушка рассказала, что накануне РФ обстреляла Доброполье. КАБ попал в дом, где расположена квартира Яны, в которой она жила до начала полномасштабного вторжения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов