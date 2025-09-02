Сикорский и Навроцкий едут в США

Сикорский и Навроцкий едут в США1
- 2.09.2025, 18:44
Будут говорить о целях Путина в Украине.
Президент Польши Кароль Навроцкий и министр иностранных дел Радослав Сикорский 2-3 сентября посетят США. Польский лидер, в частности, должен четко очертить фактические цели российского диктатора Владимира Путина в Украине.
Об этом сообщает «Польское радио».
Как сообщается, Сикорский в своем видеообращении обратился к Навроцкому, напомнив, что в ближайшие дни они оба будут находиться в США.
Сам министр встретится с государственным секретарем США Марко Рубио во вторник, а Навроцкий проведет переговоры с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме в среду.
«Совет министров принял позицию, чтобы президент точно знал, чего придерживаться в разговорах. Для нас самое важное — определить реальную стратегию Путина в Украине и выступить против любых сокращений присутствия американских войск в Польше и Европе», - отметил Сикорский.
Глава МИД Польши также сообщил, что президент получил от министерства «большие аналитические материалы», и выразил надежду на успех переговоров в Вашингтоне.
Как отмечается, визит Навроцкого в США, запланированный на 3 сентября, станет его первой зарубежной поездкой на посту главы польского государства. Основные темы переговоров в Белом доме — военная и энергетическая безопасность Польши.
При этом польский президент планирует подчеркнуть, что России и Путину «нельзя доверять».
Кроме этого, Сикорский проведет в США отдельные встречи. В Майами он вручит вместе с американскими коллегами Награду Солидарности имени Леха Валенсы и проведет консультации с политиками как Республиканской, так и Демократической партий.