2 сентября 2025, вторник, 19:23
Сикорский и Навроцкий едут в США

  • 2.09.2025, 18:44
Сикорский и Навроцкий едут в США

Будут говорить о целях Путина в Украине.

Президент Польши Кароль Навроцкий и министр иностранных дел Радослав Сикорский 2-3 сентября посетят США. Польский лидер, в частности, должен четко очертить фактические цели российского диктатора Владимира Путина в Украине.

Об этом сообщает «Польское радио».

Как сообщается, Сикорский в своем видеообращении обратился к Навроцкому, напомнив, что в ближайшие дни они оба будут находиться в США.

Сам министр встретится с государственным секретарем США Марко Рубио во вторник, а Навроцкий проведет переговоры с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме в среду.

«Совет министров принял позицию, чтобы президент точно знал, чего придерживаться в разговорах. Для нас самое важное — определить реальную стратегию Путина в Украине и выступить против любых сокращений присутствия американских войск в Польше и Европе», - отметил Сикорский.

Глава МИД Польши также сообщил, что президент получил от министерства «большие аналитические материалы», и выразил надежду на успех переговоров в Вашингтоне.

Как отмечается, визит Навроцкого в США, запланированный на 3 сентября, станет его первой зарубежной поездкой на посту главы польского государства. Основные темы переговоров в Белом доме — военная и энергетическая безопасность Польши.

При этом польский президент планирует подчеркнуть, что России и Путину «нельзя доверять».

Кроме этого, Сикорский проведет в США отдельные встречи. В Майами он вручит вместе с американскими коллегами Награду Солидарности имени Леха Валенсы и проведет консультации с политиками как Республиканской, так и Демократической партий.

