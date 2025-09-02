закрыть
2 сентября 2025, вторник, 19:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Люксембург профинансирует закупку оружия у США для Украины

  • 2.09.2025, 19:19
Люксембург профинансирует закупку оружия у США для Украины

Страна планирует присоединиться к программе НАТО PURL.

Люксембург планирует присоединиться к программе НАТО PURL, закупая вооружение у США для дальнейшей передачи Украине.

Об этом во вторник, 2 сентября, заявил премьер-министр Люк Фриден во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщает «Укринформ».

«Мы профинансируем пакет уже доступного вооружения, в основном производства США, для передачи Украине — вместе с другими странами, которые мы еще должны определить», — отметил Фриден. Он добавил, что партнерские страны будут определены в течение следующих недель.

По словам премьера, стоимость каждого пакета PURL составляет около 500 млн долларов, поэтому меньшие государства ищут партнеров для совместной закупки.

Генсек НАТО Марк Рютте напомнил, что в течение нескольких недель страны Альянса уже собрали 2 млрд долларов на закупку критически важного вооружения для Украины.

В пакеты PURL входят противовоздушные системы и боеприпасы, в основном оборонного характера.

4 августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс запускают новый механизм поддержки Украины — инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Благодаря этому механизму страны-члены НАТО и партнеры смогут финансировать поставки американских вооружений и технологий через добровольные взносы.

По словам министра, новые пакеты помощи будут объявляться регулярно. НАТО будет координировать поставки в рамках этого механизма, в том числе через уже существующие каналы (NATO Security Assistance and Training to Ukraine — NSATU).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов