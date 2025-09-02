Люксембург профинансирует закупку оружия у США для Украины 2.09.2025, 19:19

Страна планирует присоединиться к программе НАТО PURL.

Люксембург планирует присоединиться к программе НАТО PURL, закупая вооружение у США для дальнейшей передачи Украине.

Об этом во вторник, 2 сентября, заявил премьер-министр Люк Фриден во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщает «Укринформ».

«Мы профинансируем пакет уже доступного вооружения, в основном производства США, для передачи Украине — вместе с другими странами, которые мы еще должны определить», — отметил Фриден. Он добавил, что партнерские страны будут определены в течение следующих недель.

По словам премьера, стоимость каждого пакета PURL составляет около 500 млн долларов, поэтому меньшие государства ищут партнеров для совместной закупки.

Генсек НАТО Марк Рютте напомнил, что в течение нескольких недель страны Альянса уже собрали 2 млрд долларов на закупку критически важного вооружения для Украины.

В пакеты PURL входят противовоздушные системы и боеприпасы, в основном оборонного характера.

4 августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс запускают новый механизм поддержки Украины — инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Благодаря этому механизму страны-члены НАТО и партнеры смогут финансировать поставки американских вооружений и технологий через добровольные взносы.

По словам министра, новые пакеты помощи будут объявляться регулярно. НАТО будет координировать поставки в рамках этого механизма, в том числе через уже существующие каналы (NATO Security Assistance and Training to Ukraine — NSATU).

