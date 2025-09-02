В Беларуси за взятки задержали 18 человек 3 2.09.2025, 19:21

3,962

Схема работала годами.

Правоохранителям удалось раскрыть крупную коррупционную схему, в которую были вовлечены представители бизнеса и госпредприятий.

Система работала в сфере поставок смазочных материалов для спецтехники, сообщили в МВД.

Согласно расследованию, 8 представителей коммерческой фирмы систематически передавали денежные вознаграждения 10 должностным лицам государственных сельскохозяйственных, лесозаготовительных и дорожно-строительных организаций.

В обмен на это чиновники положительно решали вопросы по закупке масел для спецтехники у данной коммерческой структуры.

Следователями возбуждено 18 уголовных дел. Также устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности фигурантов.

