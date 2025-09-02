В Беларуси за взятки задержали 18 человек

В Беларуси за взятки задержали 18 человек3
Схема работала годами.
Правоохранителям удалось раскрыть крупную коррупционную схему, в которую были вовлечены представители бизнеса и госпредприятий.
Система работала в сфере поставок смазочных материалов для спецтехники, сообщили в МВД.
Согласно расследованию, 8 представителей коммерческой фирмы систематически передавали денежные вознаграждения 10 должностным лицам государственных сельскохозяйственных, лесозаготовительных и дорожно-строительных организаций.
В обмен на это чиновники положительно решали вопросы по закупке масел для спецтехники у данной коммерческой структуры.
Следователями возбуждено 18 уголовных дел. Также устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности фигурантов.