2 сентября 2025, вторник, 20:25
Литва предложила ввести санкции против нефтегазовых доходов, «Росатома» и «теневого флота» РФ

  • 2.09.2025, 19:32
Давление на Россию должно продолжаться.

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом сообщил, что власти страны предлагают ввести санкции в отношении «Росатома», нефтегазовых доходов России и ее «теневого флота».

«Давление на Россию должно продолжаться. Именно поэтому Литва внесла предложение о 19-м пакете санкций, который будет включать «Росатом»', доходы от продажи нефти и газа России и ее так называемый теневой флот», — сказал Науседа (цитата по сайту президента Литвы).

Как добавил президент Литвы, для достижения мира в Украине необходимо предоставить стране прочные и долгосрочные гарантии безопасности. Он также поблагодарил Александра Стубба за его вклад в переговоры между США, Украиной и европейскими лидерами.

Совет ЕС утвердил 18-й пакет санкций 18 июля. 19-й пакет ограничений планируется принять в сентябре. По информации Bloomberg, ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении стран, которые помогают России обходить действующие ограничения.

