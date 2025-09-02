Лукашенко проводит встречу с Путиным в Пекине 6 2.09.2025, 19:37

2,908

Диктатор Беларуси клялся российскому коллеге в верности.

Поздним вечером 2 сентября Александр Лукашенко приехал в резиденцию Дяоюйтай (Пекин, Китай) на встречу к Владимиру Путину.

На встрече Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь для РФ «никто не заметит».

— Я хочу сказать в ответ, что и Беларусь никто не заменит для России, — отметил Путин. — У нас очень близкие отношения, даже государственные. У нас с вами много личных отношений, но это, может быть, не так важно. А важно то, что результат нашей совместной работы, он очевиден. Я уже об этом сказал. С точки зрения экономического роста и даже облагораживания структуры экономики, все-таки у нас многое делается, делается достаточно эффективно. Прежде промышленности. Об этом мы поговорим.

