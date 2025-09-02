Белорусский специалист возглавил лидера чемпионата Молдовы по футболу 2.09.2025, 19:51

Вадим Скрипченко

Ранее Вадим Скрипченко возглавлял минское «Динамо».

Бывший главный тренер минского «Динамо», белорусский специалист Вадим Скрипченко подписал контракт с «Шерифом».

В тираспольский клуб 49-летний специалист пришел вместе с новым тренером по физподготовке.

До настоящего времени командой руководил Виктор Михайлов, сменивший на этом посту хорвата Мислава Кароглана, ушедшего из «Шерифа» в апреле, передает moldfootball.com.

После 11 игр «Шериф» лидирует в чемпионате Молдовы с 26 очками.

Вадим Скрипченко работал в белорусских, российских и армянских клубах, добившись наибольших успехов с минским «Динамо», которое под его руководством дважды подряд становилось чемпионом Беларуси (2023, 2024), пробилось в общий раунд Лиги конференций, а также выиграло Суперкубок страны в 2025 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com