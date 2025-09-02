закрыть
2 сентября 2025, вторник
Белорусский специалист возглавил лидера чемпионата Молдовы по футболу

  • 2.09.2025, 19:51
Вадим Скрипченко

Ранее Вадим Скрипченко возглавлял минское «Динамо».

Бывший главный тренер минского «Динамо», белорусский специалист Вадим Скрипченко подписал контракт с «Шерифом».

В тираспольский клуб 49-летний специалист пришел вместе с новым тренером по физподготовке.

До настоящего времени командой руководил Виктор Михайлов, сменивший на этом посту хорвата Мислава Кароглана, ушедшего из «Шерифа» в апреле, передает moldfootball.com.

После 11 игр «Шериф» лидирует в чемпионате Молдовы с 26 очками.

Вадим Скрипченко работал в белорусских, российских и армянских клубах, добившись наибольших успехов с минским «Динамо», которое под его руководством дважды подряд становилось чемпионом Беларуси (2023, 2024), пробилось в общий раунд Лиги конференций, а также выиграло Суперкубок страны в 2025 году.

