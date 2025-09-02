Франция выдала ордер на арест Башара Асада 2.09.2025, 20:12

Башар Асад

Также Париж намерен привлечь к ответственности еще шестерых высокопоставленных экс-чиновников Сирии.

Франция выдала ордера на арест бывшего диктатора Сирии Башара Асада и шести других высокопоставленных экс-чиновников, сообщает France24.

Это связано с бомбардировкой города Хомс в 2012 году, в результате которой погибли два журналиста. Как пишет издание, погибли 56-летняя американка Мари Колвин, работавшая в британской газете The Sunday Times, и 28-летний французский фотограф Реми Ошлик.

Французские власти расследуют этот инцидент как потенциальное преступление против человечности и военное преступление.

Помимо Башара Асада ордера касаются в том числе его брата Махера Асада, бывшего главой 4-й сирийской бронетанковой дивизии, начальника разведки Али Мамлюка и бывшего начальника штаба армии Али Аюба.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com