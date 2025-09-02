закрыть
2 сентября 2025, вторник, 20:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Франция выдала ордер на арест Башара Асада

  • 2.09.2025, 20:12
Франция выдала ордер на арест Башара Асада
Башар Асад

Также Париж намерен привлечь к ответственности еще шестерых высокопоставленных экс-чиновников Сирии.

Франция выдала ордера на арест бывшего диктатора Сирии Башара Асада и шести других высокопоставленных экс-чиновников, сообщает France24.

Это связано с бомбардировкой города Хомс в 2012 году, в результате которой погибли два журналиста. Как пишет издание, погибли 56-летняя американка Мари Колвин, работавшая в британской газете The Sunday Times, и 28-летний французский фотограф Реми Ошлик.

Французские власти расследуют этот инцидент как потенциальное преступление против человечности и военное преступление.

Помимо Башара Асада ордера касаются в том числе его брата Махера Асада, бывшего главой 4-й сирийской бронетанковой дивизии, начальника разведки Али Мамлюка и бывшего начальника штаба армии Али Аюба.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов