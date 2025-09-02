В Польше создали боевой дрон в виде лебедя

В Польше создали боевой дрон в виде лебедя2
- 2.09.2025, 20:39
Фотофакт.
В Военной академии сухопутных войск Польши создали дрон в виде лебедя. Об этом 1 сентября в соцсети X сообщил PortalMilitarny.pl.
Беспилотник представили на выставке военного оборудования MSPO, которая проходит ежегодно в городе Кельце.
По информации портала, морской дрон Kaczka оснащен камерой в носовой части для скрытой разведки. Также этот БПЛА пригоден для ударных задач, поскольку может нести взрывчатку массой 10 кг.
На сайте вооруженных сил Польши указано, что Kaczka – студенческое изобретение, которое в прошлом году победило в конкурсе на соискание премии министра национальной обороны за реализацию проекта «Концепция беспилотной водно-наземной системы, выполняющей задачи разведывания и уничтожения наземных инженерных сооружений».
Nowością na kieleckich targach MSPO 2025 będzie stworzony na Akademii Wojsk Lądowych bezzałogowy pojazd wodno-lądowy KACZKA. Może być wykorzystany do skrytego rozpoznania, dzięki umieszczonej w dziobie kamerze, a także do zadań uderzeniowych za pomocą opcjonalnego ładunku… pic.twitter.com/FqnYNEKjeK— PortalMilitarny.pl (@P_Militarny) September 1, 2025