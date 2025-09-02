закрыть
2 сентября 2025, вторник, 21:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Польше создали боевой дрон в виде лебедя

2
  • 2.09.2025, 20:39
В Польше создали боевой дрон в виде лебедя

Фотофакт.

В Военной академии сухопутных войск Польши создали дрон в виде лебедя. Об этом 1 сентября в соцсети X сообщил PortalMilitarny.pl.

Беспилотник представили на выставке военного оборудования MSPO, которая проходит ежегодно в городе Кельце.

По информации портала, морской дрон Kaczka оснащен камерой в носовой части для скрытой разведки. Также этот БПЛА пригоден для ударных задач, поскольку может нести взрывчатку массой 10 кг.

На сайте вооруженных сил Польши указано, что Kaczka – студенческое изобретение, которое в прошлом году победило в конкурсе на соискание премии министра национальной обороны за реализацию проекта «Концепция беспилотной водно-наземной системы, выполняющей задачи разведывания и уничтожения наземных инженерных сооружений».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов