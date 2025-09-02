Лукашенко выразил беспокойство по поводу жары на предстоящем параде в Пекине

Лукашенко выразил беспокойство по поводу жары на предстоящем параде в Пекине6
- 2.09.2025, 20:46
- 1,614
Диктатор боится повторения 9 мая 2023 года в Москве, где ему стало плохо.
Беспокойство по поводу жары во время военного парада, который пройдет 3 сентября в Пекине (Китай), выразил Александр Лукашенко во время состоявшейся накануне мероприятия встречи с Владимиром Путиным.
— Правда, будет жарко, Владимир Владимирович. Под 40, 35 (градусов. — Прим.). Даже вам будет жарко. Я уже думаю, как там нам на солнце на этом постоять. Но, говорят, они там обеспечат, — поделился своими переживаниями Лукашенко.
Напомним, во время парада Победы в Москве (Россия) 9 мая 2023 года Александр Лукашенко не смог пройти 300 метров пешком — охране Владимира Путина пришлось его везти.