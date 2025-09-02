Лукашенко выразил беспокойство по поводу жары на предстоящем параде в Пекине 6 2.09.2025, 20:46

1,614

Диктатор боится повторения 9 мая 2023 года в Москве, где ему стало плохо.

Беспокойство по поводу жары во время военного парада, который пройдет 3 сентября в Пекине (Китай), выразил Александр Лукашенко во время состоявшейся накануне мероприятия встречи с Владимиром Путиным.

— Правда, будет жарко, Владимир Владимирович. Под 40, 35 (градусов. — Прим.). Даже вам будет жарко. Я уже думаю, как там нам на солнце на этом постоять. Но, говорят, они там обеспечат, — поделился своими переживаниями Лукашенко.

Напомним, во время парада Победы в Москве (Россия) 9 мая 2023 года Александр Лукашенко не смог пройти 300 метров пешком — охране Владимира Путина пришлось его везти.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com