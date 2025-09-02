Белорусов предупредили о новом коронавирусе 3 2.09.2025, 21:40

2,002

Он изменяет голос.

Заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай рассказала о «стратусе» – подварианте коронавируса SARS-CoV-2 из линии омикрон. По словам замглавы Минздрава, появление «стратуса» – это обычный цикл жизни любого вируса, который борется за свое существование и меняет свои свойства, передало агентство БелТА.

По данным Министерств здравоохранения соседних стран, где этот вид коронавируса циркулирует, каких-то особенностей у «стратуса» почти нет. Но есть такие признаки, как изменение голоса, охриплость или осиплость. Этот подвариант не вызывает более тяжелые заболевания, серьезные осложнения, но отличается более высокой заразностью.

В Беларуси при мониторинге новый штамм «стратус» не обнаружили.

Меры профилактики те же:

регулярное мытье рук,

при плохом самочувствии следует остаться дома и отслеживать симптомы (при необходимости – обращение к врачу),

регулярно проветривать помещение,

проводить влажную уборку.

Нечай спрогнозировала «определенный рост заболеваемости» вирусными инфекциями на сентябрь. «Но картину формируют негриппозные вирусы: это риновирусы, аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус и другие», – рассказала главный государственный санврач.

Она призвала белорусов запланировать вакцинацию против гриппа на октябрь-ноябрь, потому что это время наиболее благоприятное для формирования устойчивого иммунитета.

«Стратус» (XFG) впервые обнаружен в начале 2025 года в Северной Америке и Азии. ВОЗ признает его быстрое распространение, но пока не видит признаков более тяжелого течения болезни.

