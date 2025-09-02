Белорусов предупредили о новом коронавирусе

Белорусов предупредили о новом коронавирусе3
Он изменяет голос.
Заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай рассказала о «стратусе» – подварианте коронавируса SARS-CoV-2 из линии омикрон. По словам замглавы Минздрава, появление «стратуса» – это обычный цикл жизни любого вируса, который борется за свое существование и меняет свои свойства, передало агентство БелТА.
По данным Министерств здравоохранения соседних стран, где этот вид коронавируса циркулирует, каких-то особенностей у «стратуса» почти нет. Но есть такие признаки, как изменение голоса, охриплость или осиплость. Этот подвариант не вызывает более тяжелые заболевания, серьезные осложнения, но отличается более высокой заразностью.
В Беларуси при мониторинге новый штамм «стратус» не обнаружили.
Меры профилактики те же:
регулярное мытье рук,
при плохом самочувствии следует остаться дома и отслеживать симптомы (при необходимости – обращение к врачу),
регулярно проветривать помещение,
проводить влажную уборку.
Нечай спрогнозировала «определенный рост заболеваемости» вирусными инфекциями на сентябрь. «Но картину формируют негриппозные вирусы: это риновирусы, аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус и другие», – рассказала главный государственный санврач.
Она призвала белорусов запланировать вакцинацию против гриппа на октябрь-ноябрь, потому что это время наиболее благоприятное для формирования устойчивого иммунитета.
«Стратус» (XFG) впервые обнаружен в начале 2025 года в Северной Америке и Азии. ВОЗ признает его быстрое распространение, но пока не видит признаков более тяжелого течения болезни.