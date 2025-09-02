закрыть
На закупку оружия США для Украины партнеры уже выделили $2 млрд

  • 2.09.2025, 21:55
Глава Минобороны Украины заявил, что механизм уже доказал свою эффективность.

На инициативу PURL по закупке американского оружия для Украины партнеры уже выделили $2 млрд, сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль после встречи со старшим представителем НАТО в Украине Патриком Тернером.

«Поблагодарил страны и руководство Альянса за помощь Украине, в частности за запуск механизма PURL вместе с США. Инициатива уже доказала свою эффективность – союзники профинансировали закупку американского оружия для Украины на $2 млрд», – написал чиновник.

Чиновники обсудили долгосрочную поддержку Украины в рамках этой программы. Шмыгаль отметил, что привлечение к ней новых участников и увеличение взносов являются «критически важными» для получения Силами обороны американского вооружения.

Также чиновники рассмотрели другие пути обеспечения приоритетных потребностей украинской обороны. Глава МО напомнил, что до конца 2025-го Киев нуждается в около $6 млрд на FPV-дроны, перехватчики, дальнобойные БпЛА и ракеты.

«Подчеркнул важность поддержки украинских производителей в рамках программ Build in Ukraine и Build with Ukraine. Имеем прочную промышленную кооперацию со странами НАТО и значительные перспективы ее развития», – рассказал Шмыгаль.

Кроме этого чиновники обсудили формирование действенных гарантий безопасности при участии «коалиции желающих», рассмотрели шаги для обеспечения длительного мира и недопущения повторной агрессии РФ.

