На закупку оружия США для Украины партнеры уже выделили $2 млрд 2.09.2025, 21:55

Глава Минобороны Украины заявил, что механизм уже доказал свою эффективность.

На инициативу PURL по закупке американского оружия для Украины партнеры уже выделили $2 млрд, сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль после встречи со старшим представителем НАТО в Украине Патриком Тернером.

«Поблагодарил страны и руководство Альянса за помощь Украине, в частности за запуск механизма PURL вместе с США. Инициатива уже доказала свою эффективность – союзники профинансировали закупку американского оружия для Украины на $2 млрд», – написал чиновник.

Чиновники обсудили долгосрочную поддержку Украины в рамках этой программы. Шмыгаль отметил, что привлечение к ней новых участников и увеличение взносов являются «критически важными» для получения Силами обороны американского вооружения.

Также чиновники рассмотрели другие пути обеспечения приоритетных потребностей украинской обороны. Глава МО напомнил, что до конца 2025-го Киев нуждается в около $6 млрд на FPV-дроны, перехватчики, дальнобойные БпЛА и ракеты.

«Подчеркнул важность поддержки украинских производителей в рамках программ Build in Ukraine и Build with Ukraine. Имеем прочную промышленную кооперацию со странами НАТО и значительные перспективы ее развития», – рассказал Шмыгаль.

Кроме этого чиновники обсудили формирование действенных гарантий безопасности при участии «коалиции желающих», рассмотрели шаги для обеспечения длительного мира и недопущения повторной агрессии РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com