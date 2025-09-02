Мерц: Путин, возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени

Мерц: Путин, возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени3
- 2.09.2025, 22:10
Канцлер Германии заявил, что диктатору РФ нельзя уступать.
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал российского диктатора Владимира Путина «самым серьезным военным преступником нашего времени».
Об этом он сказал в интервью телеканалу Sat.1, сообщает ntv.
«Он — военный преступник. Возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени, которого мы сейчас видим в большом масштабе», - подчеркнул Мерц.
«И мы просто обязаны четко знать, как обращаться с военными преступниками. Здесь нет места для уступчивости», - добавил политик.