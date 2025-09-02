Мерц: Путин, возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени 3 2.09.2025, 22:10

1,108

Фридрих Мерц

Канцлер Германии заявил, что диктатору РФ нельзя уступать.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал российского диктатора Владимира Путина «самым серьезным военным преступником нашего времени».

Об этом он сказал в интервью телеканалу Sat.1, сообщает ntv.

«Он — военный преступник. Возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени, которого мы сейчас видим в большом масштабе», - подчеркнул Мерц.

«И мы просто обязаны четко знать, как обращаться с военными преступниками. Здесь нет места для уступчивости», - добавил политик.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com