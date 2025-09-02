закрыть
Мерц: Путин, возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени

  • 2.09.2025, 22:10
  • 1,108
Мерц: Путин, возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени
Фридрих Мерц

Канцлер Германии заявил, что диктатору РФ нельзя уступать.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал российского диктатора Владимира Путина «самым серьезным военным преступником нашего времени».

Об этом он сказал в интервью телеканалу Sat.1, сообщает ntv.

«Он — военный преступник. Возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени, которого мы сейчас видим в большом масштабе», - подчеркнул Мерц.

«И мы просто обязаны четко знать, как обращаться с военными преступниками. Здесь нет места для уступчивости», - добавил политик.

