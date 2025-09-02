закрыть
3 сентября 2025, среда, 0:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп анонсировал заявление о войне РФ против Украины «в ближайшие дни»

  • 2.09.2025, 23:59
Трамп анонсировал заявление о войне РФ против Украины «в ближайшие дни»

Президент США заявил, что «узнал интересные вещи».

Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о войне РФ против Украины. Об этом он сказал во время встречи с журналистами в Овальном кабинете Белого дома во вторник, 2 сентября.

«Я узнал некоторые интересные вещи и считаю, что в течение следующих нескольких дней вы узнаете о них», — сказал Трамп.

Он не уточнил, о чем именно идет речь.

Также американского лидера спросили о возможных последствиях, если встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным не будет объявлена.

«Да, будут. Посмотрим, что они будут делать и что произойдет. Я очень пристально за этим наблюдаю. На прошлой неделе они потеряли 7000 [солдат]… без всякой причины. Я хочу, чтобы это закончилось», — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что на прошлой неделе имел «очень хорошую» встречу с Путиным.

«Посмотрим, получится ли из этого что-то. Если нет, мы изменим подход», — сказал глава Белого дома.

Ранее заявил, что «очень разочарован» российским диктатором Владимиром Путиным и пообещал решение, «чтобы люди жили».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов