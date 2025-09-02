Трамп анонсировал заявление о войне РФ против Украины «в ближайшие дни» 2.09.2025, 23:59

Президент США заявил, что «узнал интересные вещи».

Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о войне РФ против Украины. Об этом он сказал во время встречи с журналистами в Овальном кабинете Белого дома во вторник, 2 сентября.

«Я узнал некоторые интересные вещи и считаю, что в течение следующих нескольких дней вы узнаете о них», — сказал Трамп.

Он не уточнил, о чем именно идет речь.

Также американского лидера спросили о возможных последствиях, если встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным не будет объявлена.

«Да, будут. Посмотрим, что они будут делать и что произойдет. Я очень пристально за этим наблюдаю. На прошлой неделе они потеряли 7000 [солдат]… без всякой причины. Я хочу, чтобы это закончилось», — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что на прошлой неделе имел «очень хорошую» встречу с Путиным.

«Посмотрим, получится ли из этого что-то. Если нет, мы изменим подход», — сказал глава Белого дома.

Ранее заявил, что «очень разочарован» российским диктатором Владимиром Путиным и пообещал решение, «чтобы люди жили».

