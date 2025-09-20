В Сирии ликвидирован топ-боевик ИГИЛ 20.09.2025, 2:40

Он готовил атаку на США.

Американские военные в ходе рейда ликвидировали в Сирии планировщика внешних операций ИГИЛ Омара Абдула Кадера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X.

Как отметили в Центральном командовании, Омар Абдул Кадер «представлял прямую угрозу США». Он был высокопоставленным боевиком ИГИЛ, который пытался организовать атаку на США.

Ликвидация такого боевика нарушает способность террористической организации планировать и проводить новые теракты, угрожающие американцам и партнерам США.

- Мы не отступим в нашей борьбе против террористов, которые стремятся атаковать Соединенные Штаты, наши силы, а также союзников и партнеров за рубежом. Я высоко оцениваю усилия наших опытных военнослужащих и всех, кто поддержал их во время этой операции, - отметил адмирал Брэд Купер, командующий CENTCOM.

