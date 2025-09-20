Украинские дроны обвалили экспорт нефтепродуктов из РФ до рекордного минимума 20.09.2025, 4:50

Российские чиновники могут продлить запрет на экспорт топлива.

Российский экспорт нефтепродуктов упал до минимума с начала полномасштабного вторжения из-за ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) РФ и переориентации энергокомпаний на внутренний рынок, сообщает Bloomberg (перевод - «Униан»).

Согласно данным компании Vortexa, в первой половине сентября экспорт нефтепродуктов снизился на 300 тыс. баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом 2022-2024 годов.

Экспорт дизтоплива и газойля снизился на 12% по сравнению с предыдущим месяцем - до около 699 000 баррелей в сутки.

Единственным российским нефтепродуктом, экспорт которого вырос, стал мазут. По данным Bloomberg, объем его экспорта в сентябре вырос в среднем до 835 000 баррелей в сутки, что является самым высоким уровнем с апреля 2023 года. Мазут преимущественно покупали страны Азии, в частности Индия.

Поставки нефтеперерабатывающего сырья, в частности вакуумного газойля, упали до 53 000 баррелей в сутки. А экспорт авиационного топлива установил годовой антирекорд - 10 тысяч баррелей в сутки.

- При таких темпах средний показатель экспорта нефтепродуктов в сентябре может стать самым низким с 2022 года, что свидетельствует о том, что атаки Киева с использованием беспилотников имеют реальное влияние на российскую нефтяную промышленность, - констатирует издание.

К тому же российские чиновники рассматривают возможность продления запрета на экспорт автомобильного топлива до октября и призывают производителей перенаправить объемы дизельного топлива на внутренний рынок.

