Келлог объяснил, почему Трамп несколько раз давал Путину «две недели» 20.09.2025, 6:00

Хозяин Кремля раздражает президента США.

Президент США Дональд Трамп пытается давать возможности для дипломатии. Несправедливо было бы обвинять его в том, что он предоставляет российскому диктатору Путину какие-то послабления.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью для The Telegraph заявил специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог.

На вопрос о том, правильно ли то, что украинцы разочарованы тем, что Трамп ничего не делает для подтверждения своих многочисленных «двухнедельных» предупреждений в адрес Кремля, Келлог отметил, что «это несправедливо».

«Нет, это несправедливо. Трамп пытается дать дипломатии все шансы... Он быстро понял, что это сложнее, чем ожидалось - личности имеют значение. Украинцы готовы к соглашению, но Путин - нет», - пояснил спецпредставитель.

По мнению Келлога, Путина вводят в заблуждение и рассказывают ему, что Россия якобы способна выиграть войну. Но это на самом деле не так.

«Поэтому Трамп просто дает ему свободу действий и время сесть за стол переговоров, но мы все еще держим карты в руках», - сказал он.

Сначала нужно прекращение огня

При этом Келлог считает, что мирное соглашение может быть достигнуто - и в конце концов будет достигнуто. Но в отличие от Трампа, Келлог считает необходимостью сначала достичь прекращения огня, а уже потом вести мирные переговоры.

- Без прекращения огня очень трудно достичь мира. Проблема в том, что Путин считает, что побеждает, поэтому пока не соглашается на мир. Трамп сначала отдает предпочтение мирным переговорам. Я же предпочитаю сначала прекращение стрельбы, потому что как только она прекращается, ее трудно восстановить, - пояснил Келлог.

Трамп разочарован

По словам спецпредставителя, американский президент очень разочарован Путиным. Это перерастает в раздражение.

- Он (Трамп, - ред.) думал, что его личные отношения с Путиным дадут результаты. Вместо этого Путин его провоцировал. За закрытыми дверями президент Трамп гораздо злее, чем на публике, - заверил Келлог.

Отметим, недавно Трамп заявил, что Путин его «подвел», поскольку не соглашается заключать мир в Украине. В Кремле в ответ сделали циничное заявление, где списали слова Трампа на то, что он «болеет за мир» между Украиной и РФ.

При этом российский диктатор всячески уклоняется от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и от мирных переговоров. Хотя сам Зеленский неоднократно повторял, что готов к встрече с Путиным, поскольку только такой формат переговоров может приблизить мир.

