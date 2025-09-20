закрыть
20 сентября 2025, суббота, 8:42
Трамп отреагировал на залет российских МиГ-31К в Эстонию

  • 20.09.2025, 8:07
  • 2,152
Трамп отреагировал на залет российских МиГ-31К в Эстонию
Дональд Трамп

Это может вызвать большие проблемы.

Инцидент с вторжением российских самолетов в воздушное пространство Эстонии может вызвать проблемы.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Овальном кабинете.

Один из репортеров спросил главу государства, считает ли он угрозой для НАТО вторжение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии.

«Мне не нравится, когда такое происходит. Это может вызвать большие проблемы. Я скоро получу отчет об этом событии», - сказал Трамп.

Напомним, три российских истребителя МиГ-31К нарушили воздушное пространство Эстонии в пятницу, 19 сентября.

Борта двигались курсом на Таллин и находились над Эстонией 12 минут. Для перехвата военные подняли итальянские истребители F-35.

Эстонское правительство обратилось к НАТО с требованием провести консультации, предусмотренные статьей 4 устава Альянса.

