Трамп отреагировал на залет российских МиГ-31К в Эстонию 20.09.2025, 8:07

2,152

Дональд Трамп

Это может вызвать большие проблемы.

Инцидент с вторжением российских самолетов в воздушное пространство Эстонии может вызвать проблемы.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Овальном кабинете.

Один из репортеров спросил главу государства, считает ли он угрозой для НАТО вторжение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии.

«Мне не нравится, когда такое происходит. Это может вызвать большие проблемы. Я скоро получу отчет об этом событии», - сказал Трамп.

Напомним, три российских истребителя МиГ-31К нарушили воздушное пространство Эстонии в пятницу, 19 сентября.

Борта двигались курсом на Таллин и находились над Эстонией 12 минут. Для перехвата военные подняли итальянские истребители F-35.

Эстонское правительство обратилось к НАТО с требованием провести консультации, предусмотренные статьей 4 устава Альянса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com