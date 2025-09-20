Трамп отреагировал на залет российских МиГ-31К в Эстонию
- 20.09.2025, 8:07
Это может вызвать большие проблемы.
Инцидент с вторжением российских самолетов в воздушное пространство Эстонии может вызвать проблемы.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Овальном кабинете.
Один из репортеров спросил главу государства, считает ли он угрозой для НАТО вторжение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии.
«Мне не нравится, когда такое происходит. Это может вызвать большие проблемы. Я скоро получу отчет об этом событии», - сказал Трамп.
Напомним, три российских истребителя МиГ-31К нарушили воздушное пространство Эстонии в пятницу, 19 сентября.
Борта двигались курсом на Таллин и находились над Эстонией 12 минут. Для перехвата военные подняли итальянские истребители F-35.
Эстонское правительство обратилось к НАТО с требованием провести консультации, предусмотренные статьей 4 устава Альянса.