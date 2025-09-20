В проливе Босфор столкнулись пассажирский корабль и сухогрузное судно 20.09.2025, 8:28

Есть раненые.

В проливе Босфор в Стамбуле (Турция) 19 сентября произошло столкновение прогулочного пассажирского теплохода KAMİL SAYIN с сухогрузом Artvin. Пострадали 12 человек.

Пассажирское судно было пришвартовано у причала Ускюдар, а сухогруз под флагом Панамы проходил через Босфор, передает Hürriyet. Столкновение произошло около 20:30 пятницы. Пока неизвестно, что стало причиной.

Подробности чрезвычайного происшествия

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что все пассажиры, включая пострадавших, были эвакуированы. Травмы получили 12 людей, всем им оказана помощь в медицинских учреждениях.

Капитаны KAMİL SAYIN и Artvin, участвовавшие в происшествии, задержаны в рамках расследования, начатого Главной прокуратурой Анатолии. Ожидается, что оба фигуранта будут доставлены в суд 20 сентября.

На месте ЧП работали спасательные катера КЭГМ-3 и КЭГМ-4 Главного управления береговой безопасности Министерства транспорта и инфраструктуры, а также полиция, пожарные и медицинские бригады.

Фото: Karadeniz Haber Ajansi

«После происшествия суда, причастные к инциденту, были отведены с пролива Босфор, а наши граждане, пострадавшие в результате происшествия, были доставлены в близлежащие больницы», – заявила пресс-служба губернатора Стамбула.

Пассажирский корабль был пришвартован в Гареме. Сухогруз Artvin был отбуксирован в Сарыер Бююкдере под конвоем береговой охраны.

В Минтранспорта подчеркнули, что в результате инцидента не произошло человеческих жертв и загрязнения окружающей среды.

Фото: Hürriet

Фото: Hürriet

Фото: Hürriet

