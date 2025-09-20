закрыть
20 сентября 2025, суббота
В США заработает «Золотая карта Трампа»

  • 20.09.2025, 8:31
Что она предусматривает?

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запуске Trump Gold Card («Золотой карты Трампа»). Она позволит физическим лицам и корпорациям получить ускоренное право на проживание в США.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на брифинг главы государства в Овальном кабинете.

«Они (люди. - ред.) заплатят 1 миллион долларов. Корпорация платит 2 миллиона долларов. Это привлечет миллиарды, которые пойдут на снижение налогов и долга», - отметил президент.

Карта содержит портрет президента, Статую Свободы и американский флаг на фоне золотого фона, с надписью «Trump Gold Card» с левой стороны.

«Слишком долго миллионы нелегальных мигрантов заполоняли нашу страну, и наша иммиграционная система была сломана. Пришло время, чтобы американский народ и американские налогоплательщики получали выгоду от нашей ЛЕГАЛЬНОЙ иммиграционной системы», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

С этого момента физические лица могут приобрести карточку за 1 млн долларов, а корпорации впоследствии смогут приобрести карточку за 2 млн долларов.

«Мы ожидаем, что TRUMP GOLD CARD принесет более 100 млрд долларов очень быстро. Эти средства будут использованы для снижения налогов, проектов в поддержку роста и погашения нашего долга», - написал Трамп.

Как будет работать инициатива

Согласно данным сайта, заявители должны подать документы и оплатить безвозвратный регистрационный сбор, что запускает ускоренную проверку Службой гражданства и иммиграции США.

Далее чиновники проводят детальную проверку биографических данных и отбор потенциального владельца карты.

После одобрения, заявителю выдается Trump Gold Card, которая будет действовать на территории всех 50 штатов и территорий. Они получат статус законного постоянного резидента как владельцы визы EB-1 или EB-2.

На сайте отмечается, что статус Trump Gold Card действует как виза и может быть отозвана по соображениям национальной безопасности и других рисков.

Платиновая карта Трампа

Впоследствии администрация также планирует запустить Trump Platinum Card («Платиновую карту Трампа»), которая позволит индивидуальным заявителям проживать в стране до 270 дней в году без налогообложения доходов, полученных за пределами США. Она заменит туристические визы.

Хотя Trump Platinum Card еще не выпущена, на сайте отмечается, что заявители должны немедленно присоединяться к списку ожидания, поскольку заявки будут обрабатываться в порядке очередности.

Иммиграционная политика администрации Трампа

С приходом на второй президентский срок, администрация Дональда Трампа существенно усилила борьбу с нелегальными мигрантами и усложняет получение иностранцами виз на проживание в стране.

Недавно США ввели новые правила получения неиммиграционных виз. Теперь документы нужно подавать только в стране гражданства или постоянного проживания.

Кроме того, Трамп заявил о намерении провести военную операцию по депортации нелегальных мигрантов из Чикаго.

