Дроны разбомбили российский НПЗ в 450 км от границы с Украиной

Дроны разбомбили российский НПЗ в 450 км от границы с Украиной6
- 20.09.2025, 8:40
- 5,066
Саратов атакован второй раз за неделю.
В ночь на субботу, 20 сентября, беспилотники атаковали Саратов. Их целью стал Саратовский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), ранее известный как завод «Крекинг».
На НПЗ, который входит в структуру нефтяной компании «Роснефть», в результате попаданий вспыхнул пожар. Соответствующие кадры публиковали в сети, пишет OBOZ.UA.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в 01:11 сообщил, что от министерства обороны РФ поступила информация об угрозе БПЛА.
«Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», – написал он.
Вскоре в Саратове включили сирены, а местные жители писали в сети о звуках пролета БПЛА и попытках российской ПВО работать по целям.
Тем временем в Росавиации ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в саратовском аэропорту «Гагарин».