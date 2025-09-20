Дроны разбомбили российский НПЗ в 450 км от границы с Украиной 6 20.09.2025, 8:40

5,066

Саратов атакован второй раз за неделю.

В ночь на субботу, 20 сентября, беспилотники атаковали Саратов. Их целью стал Саратовский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), ранее известный как завод «Крекинг».

На НПЗ, который входит в структуру нефтяной компании «Роснефть», в результате попаданий вспыхнул пожар. Соответствующие кадры публиковали в сети, пишет OBOZ.UA.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в 01:11 сообщил, что от министерства обороны РФ поступила информация об угрозе БПЛА.

«Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», – написал он.

Вскоре в Саратове включили сирены, а местные жители писали в сети о звуках пролета БПЛА и попытках российской ПВО работать по целям.

Тем временем в Росавиации ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в саратовском аэропорту «Гагарин».

