закрыть
20 сентября 2025, суббота, 9:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны разбомбили российский НПЗ в 450 км от границы с Украиной

6
  • 20.09.2025, 8:40
  • 5,066
Дроны разбомбили российский НПЗ в 450 км от границы с Украиной

Саратов атакован второй раз за неделю.

В ночь на субботу, 20 сентября, беспилотники атаковали Саратов. Их целью стал Саратовский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), ранее известный как завод «Крекинг».

На НПЗ, который входит в структуру нефтяной компании «Роснефть», в результате попаданий вспыхнул пожар. Соответствующие кадры публиковали в сети, пишет OBOZ.UA.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в 01:11 сообщил, что от министерства обороны РФ поступила информация об угрозе БПЛА.

«Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», – написал он.

Вскоре в Саратове включили сирены, а местные жители писали в сети о звуках пролета БПЛА и попытках российской ПВО работать по целям.

Тем временем в Росавиации ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в саратовском аэропорту «Гагарин».

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин