Путина бросил верный вассал 2 20.09.2025, 8:44

Диктатору грозит «второй эшелон».

Давний соратник кремлевского диктатора Владимира Путина, замглавы его администрации Дмитрий Козак ушел в отставку. В указе о «собственном желании» речь не шла, но на самом деле Путин мог воспринять такое решение как бегство с корабля. Козак был одним из тех, кто изначально был против полномасштабного вторжения в Украину, и его уход свидетельствует о том, что в путинской вертикали власти не должно оставаться тех, кто сомневается в необходимости войны.

В Кремле активизировались кадровые перестановки. Создаются новые управления, ключевые посты занимают представители семей ближайшего круга Путина, происходят рокировки на высших должностях. Сам Путин пытается оставаться «арбитром» в конфликтах властных кланов, которые сам и подогревает. Если кланы придут к согласию без участия Путина, тому угрожает большая опасность. Опасность грозит и из-за недовольства чиновников второго и третьего эшелонов власти, которые не могут претендовать на «хлебные» посты.

Что касается Украины, то отставка Козака не сулит позитивных перемен. Наоборот, этот шаг означает, что во внутреннем круге Кремля остаются только сторонники жесткой линии. Усиливается так называемая «партия войны», где доминируют «ястребы».

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– Согласны ли вы с тем, что отставка Дмитрия Козака – это очень интересный сигнал, который может свидетельствовать о том, что, возможно, Путин собирается менять свою политику в отношении Украины? Как вы думаете, как можно расценивать это событие и – главное – какова его причина?

– Несколько дней назад появилась информация о том, что Дмитрий Козак уходит, уходит по собственному желанию. И даже говорилось о том, что он собирается заниматься бизнесом. Понятно, что из российской политики просто так никуда не уходят. Если мы посмотрим на указ Путина, который был опубликован, то там уже нет никакого сообщения о том, что это отставка по собственному желанию. Это означает, что Путин очень недоволен этим.

Вместе с тем мы прекрасно знаем, что изначально Козак выступал против полномасштабного вторжения. На том самом совете безопасности, из которого, по рассказам, вырезали выступление Козака. Его управление занималось в том числе украинским вопросом и связями со странами ближнего зарубежья, но у него все забирали и забирали полномочия. Примерно месяц назад образовали новое управление в администрации президента, которому передали практически все полномочия, которыми раньше занимался Козак и назначили руководителем сына известного бывшего генпрокурора Чайки.

Почему Козак все-таки решил уйти в отставку и может ли он вернуться в виде полпреда в северо-западном федеральном округе, на место которого по слухам его прочили, остается вопросом. Как мы знаем, Путин все-таки ожидаемо внес генерального прокурора Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда. Таким образом, освобождается место генерального прокурора, куда прочат Александра Гуцана. То есть налицо большое количество вопросов и заметное количество перестановок в высших эшелонах российской власти.

– Может ли что-то кардинально изменится в политике Кремля в отношении Украины с уходом Козака с поста?

– Ничего хорошего ожидать не стоит, потому что как раз Козак был в этом смысле противником происходящих событий. Его отставка, возможно, не меняет что-то принципиально, но подводит некий итог и показывает, что внутри российской власти противников войны оставаться не должно.

– Можно сказать, что Путин лично принимает такие кадровые решения, что сам инициирует такую зачистку?

– Все-таки Дмитрий Козак, как говорили, принял это решение самостоятельно и, судя по тому, что формулировки о собственном желании в указании появились, Путин был очень недоволен таким решением. Возможно, Путин считает это бегством с корабля.

– Возможно, Путин усиливает «партию войны», набирает больше «ястребов» в свое окружение?

– Вполне возможно. Собственно, наиболее близкие к Путину люди сегодня, безусловно, являются «ястребами».

– А как насчет Патрушева, которого называют серым кардиналом? Как вы оцениваете его роль в сегодняшней структуре власти в России?

– Если говорить, кто из сегодняшнего окружения Путина номер один, то я по-прежнему буду говорить, что это Юрий Ковальчук. Ну, а дальше есть несколько людей, с которыми Путин обсуждает какие-то вещи. В этот круг, конечно же, входит Патрушев, но он точно не номер один. И в этом смысле, скорее, серый кардинал именно Юрий Ковальчук.

– Допускаете ли вы, что сегодня в Кремле уже начинают рассматривать, формировать сценарий смены власти?

– Нет, не считаю, потому что Путин, как и большинство диктаторов, собирается править до конца своей жизни, и никакие преемники ему в этом смысле не нужны.

– Есть конспирологическая теория по поводу его дочерей, выведения их из тени…

– Извините, но на мой взгляд, это бред сивой кобылы по нескольким причинам. Во-первых, Путин в принципе как человек, выросший или воспитанный в спецслужбах, считает женщину человеком второго сорта. Напомню, что даже своих дочерей он всегда называл «эти женщины». Да, какие-то вещи он им поручает, например, заниматься собственным бессмертием. Это очень важное направление работы. Но чтобы рассматривать их какими-то преемниками — никогда.

Плюс к этому давайте вспомним разговор, который теперь уже даже нельзя вспоминать, про бессмертие, который он вел с Си. Путин думает именно в этом направлении, а не о каких-то там преемниках. Он прекрасно понимает, что ни на каких преемников рассчитывать нельзя. Как только он потеряет власть, так сразу же может оказаться в позиции либо Саддама Хусейна, либо что еще хуже Муаммара Каддафи. Поэтому Путин никогда никакому преемнику, даже своим детям, доверять не будет. Тем более, что, как мы видим, к семейным узам, несмотря на все вопли про скрепы, он относится достаточно прохладно.

Не случайно со своей первой женой он развелся, а с Кабаевой, которую многие считают его фактической женой, он даже не счел необходимым формально заключить брак. Это показывает его реальное отношение вообще к семье, к своим детям и ко всему остальному.

– Исходя из того, что вы сказали, можно сделать вывод, что сегодня в Кремле в окружении Путина нет силы, нет человека, который был бы заинтересован в том, чтобы Путин оставил этот пост?

– Такие люди могут появиться в том случае, если будет понятно, что они смогут сохранить ту власть, которую они имеют при Путине. И, собственно, именно поэтому Путин старается все время держать эту позицию сдерживателя взаимных претензий кланов. Ему очень важно, чтобы кланы были разные, чтобы они грызлись между собой и чтобы он был тем самым верховным арбитром, который эти кланы примеряет.

Как только какой-то из кланов полностью займет лидирующие позиции, сразу может оказаться, что Путин будет больше не нужен. В тот момент, когда Путин станет не нужен, сценарий смены власти может быть запущен.

Давайте обратим внимание на еще один момент. Мы с вами говорили про людей его близкого окружения, так называемого первого эшелона. Но есть люди второго, третьего и так далее эшелонов, и они совершенно не заинтересованы в том, что сейчас происходит. А что сейчас происходит? Фактически те направления, которыми занимался Дмитрий Козак, стал курировать сын Чайки.

Мы также видим, что смена поколений в сегодняшней элите происходит за счет детей близкого круга Путина. А те люди, которым сегодня 50-60 лет, оказывается вообще пролетели мимо кассы, потому что продвигают детей. И, конечно, они этим недовольны. Поэтому в их рядах вполне может созреть некий новый заговор по освобождению Путина от тяжкого бремени президентства.

