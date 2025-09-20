закрыть
20 сентября 2025, суббота, 9:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WSJ: США намерены продать Израилю оружие на 6 млрд долларов

  • 20.09.2025, 9:28
WSJ: США намерены продать Израилю оружие на 6 млрд долларов

В пакет войдут вертолеты и БМП.

Администрация Трампа заявила Конгрессу США о планах продать Израилю оружие примерно на 6 млрд долларов. В него войдут вертолеты и БМП.

Об этом сообщает The Wall Street Journal и The Times of Israel.

По словам чиновника США и еще одного человека, предложение включает продажу 30 вертолетов АН-64 Apache на сумму 3,8 млрд долларов США, что почти вдвое увеличит текущие запасы Израиля.

Кроме того, в список входит продажа 3200 боевых машин пехоты (БМП) на сумму 1,9 млрд долларов. Выполнение будет не ранее чем через 2-3 года.

Также человек, знакомый с ситуацией, рассказал, что в настоящее время идет процесс продажи запасных частей для бронетранспортеров и источников питания на 750 млн долларов.

The Times of Israel отмечает, что эти продажи происходят в то время, как планы США посредничать в прекращении войны между Израилем и ХАМАС зашли в тупик, а удар Израиля по лидерам ХАМАС в Дохе (Катар), вызвал широкое осуждение среду союзников США на Ближнем Востоке.

Кроме того, Соединенные Штаты продолжают оказывать поддержку, несмотря на растущее международное давление на Израиль и попытки все большего числа демократов в Сенате США заблокировать продажу наступательного оружия Израилю.

Напомним, в ночь на 16 сентября Израиль начал наступление на Газу - крупнейший город Сектора Газа.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин