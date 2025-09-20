WSJ: США намерены продать Израилю оружие на 6 млрд долларов 20.09.2025, 9:28

В пакет войдут вертолеты и БМП.

Администрация Трампа заявила Конгрессу США о планах продать Израилю оружие примерно на 6 млрд долларов. В него войдут вертолеты и БМП.

Об этом сообщает The Wall Street Journal и The Times of Israel.

По словам чиновника США и еще одного человека, предложение включает продажу 30 вертолетов АН-64 Apache на сумму 3,8 млрд долларов США, что почти вдвое увеличит текущие запасы Израиля.

Кроме того, в список входит продажа 3200 боевых машин пехоты (БМП) на сумму 1,9 млрд долларов. Выполнение будет не ранее чем через 2-3 года.

Также человек, знакомый с ситуацией, рассказал, что в настоящее время идет процесс продажи запасных частей для бронетранспортеров и источников питания на 750 млн долларов.

The Times of Israel отмечает, что эти продажи происходят в то время, как планы США посредничать в прекращении войны между Израилем и ХАМАС зашли в тупик, а удар Израиля по лидерам ХАМАС в Дохе (Катар), вызвал широкое осуждение среду союзников США на Ближнем Востоке.

Кроме того, Соединенные Штаты продолжают оказывать поддержку, несмотря на растущее международное давление на Израиль и попытки все большего числа демократов в Сенате США заблокировать продажу наступательного оружия Израилю.

Напомним, в ночь на 16 сентября Израиль начал наступление на Газу - крупнейший город Сектора Газа.

