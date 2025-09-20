The Telegraph: Путин отправляет отряды больных оккупантов в Покровскую «мясорубку» 20.09.2025, 9:49

Инфицированные ВИЧ, гепатитом и другими заболеваниями сражаются в отдельных подразделениях.

Россия сформировала подразделения из солдат, зараженных ВИЧ, гепатитом и другими болезнями, и отправила их в бой. Солдаты в этих подразделениях носят повязки, указывающие на то, что они больны. Они были замечены на передовой вокруг Покровска, ставшего центром затяжного и кровавого наступления Кремля, пишет The Telegraph.

«Сейчас есть информация, что эти подразделения участвуют в боях в самой горячей точке — в Покровске», — заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества (USCC) Дмитрий Жмайло.

СМИ пишет, что формирование таких подразделений в российской армии стало очередным признаком углубляющегося кризиса здравоохранения, ведь случаи ВИЧ, гепатита и туберкулеза стремительно растут среди войск кремлевского диктатора Владимира Путина.

Сообщается, что одно из российских подразделений недавно также пострадало от вспышки смертельной геморрагической лихорадки, из-за которой заболевшие начинают кровоточить из глаз. Даже строго контролируемые российские СМИ начали сообщать о «скрытой эпидемии» болезней, поражающих оккупационные войска на территории Украины.

Так называемые «инфицированные подразделения» были сформированы в составе 1435-го и 1437-го мотострелковых полков — относительно новых соединений, входящих соответственно в 27-ю и 15-ю мотострелковые бригады.

По данным USCC, эти подразделения участвовали в попытках штурма Покровска с юга и юго-запада. Солдат из этих частей также заметили при попытке проникнуть в город через село Зверево. «Инфицированные подразделения экипированы аналогично другим российским воинским частям. На самом деле уровень их обеспечения идентичен и достаточно низкий. Единственное отличие от «здоровых» военнослужащих РФ — это различные метки, а именно наличие специальных повязок», — подчеркнул Жмайло.

Что известно об использовании Россией заболевших солдат

В 2022 году наемная группа «Вагнер» начала вербовать заключенных с ВИЧ и гепатитом для самых опасных боевых заданий, при этом доступ к противовирусным препаратам предлагался в качестве формы оплаты.

Считается, что около 100 человек были набраны из колонии в Ленинградской области. Тем, кто был заражен ВИЧ, выдавали красные браслеты, а тем, у кого был гепатит, — белые.

Но формирование таких подразделений уже в составе регулярной российской армии, по словам экспертов, свидетельствует о том, что практика становится более системной и официальной.

В октябре прошлого года ГУР МО заявило, что министр обороны России Андрей Белоусов тихо издал приказ, исключив гепатит C из списка болезней, препятствующих прохождению военной службы, чтобы позволить тысячам инфицированных заключенных добровольно идти на войну.

«Нет ничего запретного»

Число случаев ВИЧ среди российских военных в Украине резко возросло: к концу 2023 года число солдат с вирусом было в 20 раз выше, чем в начале войны. Считается, что всплеск заболеваний вызван несколькими факторами, включая употребление российскими оккупантами запрещенных препаратов.

Жмайло также отметил, что распространению ВИЧ способствуют действия российских медиков, в частности использование нестерильных инструментов и повторное применение шприцев для анестезии.

Но присутствие стольких больных солдат на поле боя также представляет угрозу и для украинских войск. «Это заставляет украинских военных быть осторожнее и заботиться о своем здоровье и безопасности», — пояснил Жмайло. Гепатит, вызывающий воспаление печени и способный привести к ее отказу, особенно опасен в условиях войны. Даже после смерти человека сохраняется риск заражения через кровь, оставшуюся на телах и оружии.

Аналогично ВИЧ может выживать в крови и биологических жидкостях несколько часов после смерти человека.

Украинские военные, служащие вокруг Покровска, в свою очередь, пока не получили указаний о том, как действовать при столкновении с ранеными российскими солдатами, носящими такие повязки, или как защитить себя от возможного заражения через биологические жидкости, пишут журналисты.

Бывший полковник британской армии и эксперт по химическому оружию Хэмис де Бреттон-Гордон заявил, что использование больных солдат — это доказательство отчаяния Путина. «Нет ничего запретного — Путин намерен продолжать сражаться таким образом. Бросать людей в мясорубку — часть этой стратегии, а Покровск — это мясорубка», — сказал он.

