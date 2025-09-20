Минчанин помог незнакомке поднести тяжелую сумку, и она стала часто приходить к нему в гости

Минчанин помог незнакомке поднести тяжелую сумку, и она стала часто приходить к нему в гости2
Как оказалось, не просто так.
В Минске за кражу будут судить 32-летнюю женщину, у которой ранее не было проблем с законом, рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Ленинского района.
В июле 2024 года житель столицы шел по переулку Рабочему и увидел девушку, которая несла тяжелый пакет. Мужчина помог ей, после чего они стали общаться, новая приятельница часто приходила к нему в гости.
Однажды он заметил пропажу части валюты, которую хранил в комнате на столе под скатертью. Житель столицы стал подозревать в краже знакомую. Когда та в очередной раз пришла в гости, он ненадолго отлучился из комнаты, незаметно включив камеру мобильного телефона. Вскоре приятельница ушла.
Видео подтвердило подозрения хозяина — в тот день злоумышленница украла у него 400 долларов. Он позвонил ей и сказал, что у него пропали деньги. Та отпираться не стала и во всем созналась, пообещав все вернуть.
Поскольку фигурантка так и не сделала этого, потерпевший обратился в милицию. В отношении нечистой на руку гражданки возбудили уголовное дело.
Женщине предъявлено обвинение в краже, совершенном с проникновением в жилище, в крупном размере. Санкция статьи — ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 7 лет со штрафом или без него.
Всего она похитила 1000 евро и 5 200 долларов, которые потратила на покупку мобильного телефона, бижутерии, одежды и обуви. В настоящее время ущерб потерпевшему не возмещен.