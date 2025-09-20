Минчанин помог незнакомке поднести тяжелую сумку, и она стала часто приходить к нему в гости 2 20.09.2025, 9:53

2,834

Как оказалось, не просто так.

В Минске за кражу будут судить 32-летнюю женщину, у которой ранее не было проблем с законом, рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Ленинского района.

В июле 2024 года житель столицы шел по переулку Рабочему и увидел девушку, которая несла тяжелый пакет. Мужчина помог ей, после чего они стали общаться, новая приятельница часто приходила к нему в гости.

Однажды он заметил пропажу части валюты, которую хранил в комнате на столе под скатертью. Житель столицы стал подозревать в краже знакомую. Когда та в очередной раз пришла в гости, он ненадолго отлучился из комнаты, незаметно включив камеру мобильного телефона. Вскоре приятельница ушла.

Видео подтвердило подозрения хозяина — в тот день злоумышленница украла у него 400 долларов. Он позвонил ей и сказал, что у него пропали деньги. Та отпираться не стала и во всем созналась, пообещав все вернуть.

Поскольку фигурантка так и не сделала этого, потерпевший обратился в милицию. В отношении нечистой на руку гражданки возбудили уголовное дело.

Женщине предъявлено обвинение в краже, совершенном с проникновением в жилище, в крупном размере. Санкция статьи — ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 7 лет со штрафом или без него.

Всего она похитила 1000 евро и 5 200 долларов, которые потратила на покупку мобильного телефона, бижутерии, одежды и обуви. В настоящее время ущерб потерпевшему не возмещен.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com