Личное поражение Лукашенко 20.09.2025, 10:15

1,412

Николай Статкевич

Николай Статкевич своим отказом покидать Беларусь сломал сценарий диктатора.

Александр Лукашенко прокомментировал отказ Николая Статкевича покидать страну, заявив, что того «забрали в Беларусь». При этом он не привел никаких подробностей о местонахождении лидера белорусской оппозиции и его судьбе. Почему Лукашенко избегает этой информации и что стоит за его туманными формулировками? Об этом «Зеркало» спросило политического аналитика информационного агентства «Позірк» Александра Класковского.

По мнению аналитика, это показывает, что ситуация с политиком стала для властей проблемной и резонансной.

— Тема задевает Лукашенко, он чувствует, что есть большой резонанс. Хотя никто его за язык не тянул. Лукашенко находится в сложном положении: с одной стороны, не может отрицать, что Статкевич в тюрьме, так как домой он не вернулся. А с другой — и прямо об этом не хочет говорить, — считает аналитик.

Эксперт считает, что одна из причин такой скрытности — нежелание портить пиаровский эффект от сделки по освобождению заключенных. Признание, что одного из освобожденных сразу же вернули обратно в колонию, полностью разрушает этот образ.

Николай Статкевич своим отказом покидать Беларусь сломал сценарий, подготовленный властями, уверен Класковский. Аналитик полагает, что это сильно разозлило Лукашенко, так как была испорчена красивая картинка для западных партнеров:

— Ему досадно, что испорчен сценарий «активного процесса налаживания отношений» с Соединенными Штатами. Это сделал человек с характером, упертый. Он навязал свою игру. С точки зрения Лукашенко, это будет дурным примером для других, потому что все тогда станут пытаться отстаивать свои права.

Аналитик убежден, что если бы власти оставили Статкевича на свободе в Беларуси, Лукашенко воспринял бы это как личное поражение. Именно поэтому такой вариант для властей неприемлем. Они не ожидали такого развития событий и рассчитывали, что, доставив Статкевича в автобусе с запертыми дверьми прямо к границе, не оставят ему выбора.

— Видимо, Лукашенко с главой КГБ Иваном Тертелем решили, что все пройдет без сучка и задоринки. Они думали, что запаковали политзаключенных в автобусы с запертыми дверьми, довезли до Литвы — и куда они денутся? А тут, видите, человек нашел выход, просто физически высадил двери и сделал по-своему. Таких действий они, должно быть, не предвидели. Потому и простить не могут, — заключает Александр Класковский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com