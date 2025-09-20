Макрон отреагировал на вторжение российских МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии 20.09.2025, 10:37

Эмманюэль Макрон

Кремль начал новый этап провокаций.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал полет российских военных самолетов в воздушном пространстве Эстонии опасной провокацией.

Об этом говорится в заметке Макрона в Х и заявлении МИД Франции.

«Я решительно осуждаю вторжение российских самолетов в Эстонию. Оно является новым этапом в череде провокаций и безответственных действий России», - написал французский президент.

Он заверил, что в ответ на эти неоднократные нарушения будут приняты меры безопасности.

«Франция с наибольшей решимостью осуждает это опасное и безответственное вторжение в воздушное пространство государства - члена Европейского Союза и союзника НАТО, которое представляет собой новую провокацию со стороны России и является грубым нарушением международного права», - заявили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что это вторжение в Эстонию является беспрецедентным за более чем 20 лет.

«Франция непосредственно способствует безопасности Эстонии благодаря развертыванию военных сил в этой стране с 2017 года, в частности путем дислокации французского батальона. Сейчас этот батальон участвует в многонациональных учениях вместе с другими союзниками, чем делает прямой вклад в защиту европейской территории», - подчеркнул представитель МИД Франции.

Напомним, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

В связи с инцидентом Эстония попросила консультации НАТО.

