На популярном у белорусов курорте из гостиниц эвакуируют посетителей 1 20.09.2025, 10:49

3,976

Что случилось?

Из гостиниц города Белек, который находится в популярной у белорусских туристов провинции Анталья (Турция), эвакуируют туристов. Об этом предупредило местное издание Antalya Hakkinda в Х, а также портал Sabah.

«В Белеке разгорелся пожар! Из отелей проводится эвакуация», — указывается в тексте, который разместило Antalya Hakkinda.

Уточняется, что эвакуация проводится из-за возникшего рядом природного пожара. По информации СМИ, пламя, разгоревшееся за рекой, из-за сильного ветра перекинулось на территорию одного из пятизвездочных отелей.

Скриншот видео

Ранее власти Антальи сообщили, что только за летний сезон 2025 года регион посетило 11,7 млн туристов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com