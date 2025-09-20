На популярном у белорусов курорте из гостиниц эвакуируют посетителей

На популярном у белорусов курорте из гостиниц эвакуируют посетителей1
- 20.09.2025, 10:49
Что случилось?
Из гостиниц города Белек, который находится в популярной у белорусских туристов провинции Анталья (Турция), эвакуируют туристов. Об этом предупредило местное издание Antalya Hakkinda в Х, а также портал Sabah.
«В Белеке разгорелся пожар! Из отелей проводится эвакуация», — указывается в тексте, который разместило Antalya Hakkinda.
Уточняется, что эвакуация проводится из-за возникшего рядом природного пожара. По информации СМИ, пламя, разгоревшееся за рекой, из-за сильного ветра перекинулось на территорию одного из пятизвездочных отелей.
Ранее власти Антальи сообщили, что только за летний сезон 2025 года регион посетило 11,7 млн туристов.