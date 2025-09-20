закрыть
20 сентября 2025, суббота, 12:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На популярном у белорусов курорте из гостиниц эвакуируют посетителей

1
  • 20.09.2025, 10:49
  • 3,976
На популярном у белорусов курорте из гостиниц эвакуируют посетителей

Что случилось?

Из гостиниц города Белек, который находится в популярной у белорусских туристов провинции Анталья (Турция), эвакуируют туристов. Об этом предупредило местное издание Antalya Hakkinda в Х, а также портал Sabah.

«В Белеке разгорелся пожар! Из отелей проводится эвакуация», — указывается в тексте, который разместило Antalya Hakkinda.

Уточняется, что эвакуация проводится из-за возникшего рядом природного пожара. По информации СМИ, пламя, разгоревшееся за рекой, из-за сильного ветра перекинулось на территорию одного из пятизвездочных отелей.

Скриншот видео

Ранее власти Антальи сообщили, что только за летний сезон 2025 года регион посетило 11,7 млн туристов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин