20 сентября 2025, суббота, 12:27
СМИ: РФ «теневым флотом» поставляет оружие итальянской мафии

  • 20.09.2025, 10:55
  • 1,546
СМИ: РФ «теневым флотом» поставляет оружие итальянской мафии

Винтовки прячут в бочках с нефтью.

По данным источников журналистов, россияне отправляют в Италию немаркированные автоматы Калашникова и современные боеприпасы через сицилийские против и фриульские пограничные пункты. Оружие с российских государственных заводов хранят и перепродают мафиозные кланы.

Итальянская мафия имеет запасы новоизготовленного оружия из РФ без серийных номеров, которое поступает прямо с конвейеров заводов, пишет итальянское издание Linkiesta со ссылкой на инсайдеров. По словам источников, нелегальное оружие можно заказать и получить в короткий срок, но часть должна храниться на складах как стратегический резерв, и кланы не могут его продавать.

Журналисты отметили, что теневая практика «контролируемого хранения» вместо простого рынка в последние десятилетия стала распространенной среди итальянской организованной преступности. Анализы Европола описывают, как мафиози хранят оружие и перемещают его на заказ.

Где итальянская мафия хранит оружие РФ

В городе Катания на Сицилии, по словам авторов материала, четко наблюдается связь между итальянской мафией и путинской Россией. Через несколько дней после полномасштабного вторжения РФ в Украину, в марте 2022 года, итальянская полиция изъяла в районе Сан-Кристофоро вооруженный арсенал, связанный с группой Nizza клана Сантапаола-Эрколано. В нем были девять единиц оружия, около девятисот патронов и два АК-47 советского производства в идеальном состоянии.

По данным источника журналистов, в Катании есть большие тайники, которые постоянно пополняются новыми товарами. Центры хранения российского оружия находятся в районах Сан-Джованни-Галермо и Либрино. Туда через морские порты поступают не старые советские автоматы, а винтовки спецназа, штурмовые винтовки и даже снайперские винтовки 2010-2020 годов выпуска. При этом на оружии нет серийных номеров.

По словам журналистов, эти винтовки происходят из Тульского оружейного завода, и она может покидать производство анонимно только по правительственному заказу. Европол в анализе 2023 года подтвердил, что «новое, немаркированное» оружие на рынке свидетельствует о «соучастии парагосударств в подпитке незаконной торговли».

Авторы материала делают вывод, что часть российского оружия, попадающего в итальянскую мафию, используется или перепродается ею, а другая часть — хранится на контролируемых складах на случай потребностей, выходящих за пределы мафии и касающихся геополитики.

Оружие РФ попадает в итальянскую мафию «теневым флотом»

Журналисты отмечают, что на Сицилии сообщалось о подозрительных стыковках судов именно в те недели, когда среди мафии в Катании распространялись новые анализы грузов. Оружие из РФ может прибывать в Италию на судах российского так называемого «теневого флота», который используется для транспортировки нефти в обход санкций. Вероятно, груз прячут в бочках с нефтью, топливом или смазочными материалами. Такой способ не только маскирует оружие от контроля, но и предотвращает его окисление.

На восточной границе воротами для контрабанды является область Фриули-Венеция-Джулия, где правоохранители неоднократно перехватывали спрятанное в автомобилях и грузовиках югославское и советское оружие.

«Здесь оружие хранится лишь несколько часов, отчасти потому, что в этих краях много военнослужащих, а наблюдение усилено. Но как резервный вариант, есть много компонентов беспилотников и других предметов, которые отправляются на восток по преступным каналам. Я считаю, что это торговля», — сказал журналистам инсайдер.

