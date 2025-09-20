В Беларуси продлили запрет на вывоз из страны ряда товаров 20.09.2025, 10:59

2,658

Постановление опубликовано сегодня.

Совет Министров продлил запрет на вывоз некоторых промышленных товаров за пределы страны. Это предусмотрено постановлением № 514, которое 20 сентября было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Документ устанавливает временный запрет на вывоз за пределы Беларуси в государства ЕАЭС товары вне зависимости от страны происхождения, а также за пределы таможенной территории ЕАЭС из Беларуси в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, товары при помещении их под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

В перечень включены гипс, ангидрит, цементы зубные и прочие материалы для пломбирования, цементы, реконструирующие кость, приспособления, идентифицируемые как приспособления для стомического использования, фотопластинки и фотопленки плоские, сенсибилизированные, неэкспонированные, из любых материалов, кроме бумаги, картона или текстильных, рентгеновские. Также в списке перчатки, рукавицы и митенки, используемые для медицинских, хирургических, стоматологических или ветеринарных целей, ампулы из стекла, отходы и лом вольфрама и изделий из него, емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов.

Ограничения не распространяются на товары, сопровождаемые сертификатом о происхождении товаров или актом экспертизы происхождения товаров, подтверждающими белорусское или российское происхождение. Запрет не касается товаров, полученных в результате операций по переработке на таможенной территории ЕАЭС в Беларуси в соответствии с таможенной процедурой переработки на таможенной территории, а также изготовленные с использованием товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.

Некоторые пункты постановления вступают в силу с 23 сентября 2025 года, другие — со дня его принятия. Документ действует по 22 марта 2026 года.

