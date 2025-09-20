Келлог: За закрытыми дверями Трамп гораздо злее на Путина, чем на публике

Келлог: За закрытыми дверями Трамп гораздо злее на Путина, чем на публике4
- 20.09.2025, 11:08
- 1,700
Президент США по-настоящему раздражен.
Президент США Дональд Трамп более зол из-за поведения российского диктатора Владимира Путина за закрытыми дверями, чем публично. Об этом в интервью The Telegraph сказал спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог.
«Он (Трамп - ред.) раздражен. Он думал, что его личные взаимоотношения с Путиным принесут результаты. Вместо этого Путин его обманывает. За закрытыми дверями президент Трамп гораздо злее, чем на публике», - заявил Келлог.
Кроме того, генерал признался, что имеет разногласия с Трампом относительно пути к завершению войны в Украине. Он признался, что является сторонником завершения войны через прекращение огня.
«Проблема в том, что Путин считает, что побеждает, поэтому пока не соглашается на мир. Трамп сначала предпочитает мирные переговоры. Я же предпочитаю сначала прекращение огня, потому что как только он прекращается, его трудно восстановить», - добавил он.
Отдельно Келлог обратил внимание на то, насколько в России игнорируют огромные человеческие потери:
«Это поражает. России безразлична человеческая жизнь. Общественности тоже. Вот что ужасно. Это нация, которая потеряла 68 000 погибшими в Сталинграде в 1942-1943 годах и даже глазом не моргнула».