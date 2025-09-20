закрыть
Келлог: За закрытыми дверями Трамп гораздо злее на Путина, чем на публике

4
  • 20.09.2025, 11:08
  • 1,700
Келлог: За закрытыми дверями Трамп гораздо злее на Путина, чем на публике
Кит Келлог
Фото: EPA

Президент США по-настоящему раздражен.

Президент США Дональд Трамп более зол из-за поведения российского диктатора Владимира Путина за закрытыми дверями, чем публично. Об этом в интервью The Telegraph сказал спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог.

«Он (Трамп - ред.) раздражен. Он думал, что его личные взаимоотношения с Путиным принесут результаты. Вместо этого Путин его обманывает. За закрытыми дверями президент Трамп гораздо злее, чем на публике», - заявил Келлог.

Кроме того, генерал признался, что имеет разногласия с Трампом относительно пути к завершению войны в Украине. Он признался, что является сторонником завершения войны через прекращение огня.

«Проблема в том, что Путин считает, что побеждает, поэтому пока не соглашается на мир. Трамп сначала предпочитает мирные переговоры. Я же предпочитаю сначала прекращение огня, потому что как только он прекращается, его трудно восстановить», - добавил он.

Отдельно Келлог обратил внимание на то, насколько в России игнорируют огромные человеческие потери:

«Это поражает. России безразлична человеческая жизнь. Общественности тоже. Вот что ужасно. Это нация, которая потеряла 68 000 погибшими в Сталинграде в 1942-1943 годах и даже глазом не моргнула».

