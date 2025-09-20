Келлог: За закрытыми дверями Трамп гораздо злее на Путина, чем на публике 4 20.09.2025, 11:08

1,700

Кит Келлог

Фото: EPA

Президент США по-настоящему раздражен.

Президент США Дональд Трамп более зол из-за поведения российского диктатора Владимира Путина за закрытыми дверями, чем публично. Об этом в интервью The Telegraph сказал спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог.

«Он (Трамп - ред.) раздражен. Он думал, что его личные взаимоотношения с Путиным принесут результаты. Вместо этого Путин его обманывает. За закрытыми дверями президент Трамп гораздо злее, чем на публике», - заявил Келлог.

Кроме того, генерал признался, что имеет разногласия с Трампом относительно пути к завершению войны в Украине. Он признался, что является сторонником завершения войны через прекращение огня.

«Проблема в том, что Путин считает, что побеждает, поэтому пока не соглашается на мир. Трамп сначала предпочитает мирные переговоры. Я же предпочитаю сначала прекращение огня, потому что как только он прекращается, его трудно восстановить», - добавил он.

Отдельно Келлог обратил внимание на то, насколько в России игнорируют огромные человеческие потери:

«Это поражает. России безразлична человеческая жизнь. Общественности тоже. Вот что ужасно. Это нация, которая потеряла 68 000 погибшими в Сталинграде в 1942-1943 годах и даже глазом не моргнула».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com