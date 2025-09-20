«Многие женщины после развода «расцветают» 10 20.09.2025, 11:21

Никто не верит, что этой белоруске 53 года.

Портал Onliner продолжает традиционную рубрику о красоте после 40 лет. Сегодня журналисты немного сдвинули возрастные рамки и поговорили с 53-летней Татьяной.

Окружающие обычно теряются, когда узнают о ее возрасте. «Мужчины не больше 40 дают, это точно», — улыбается минчанка. Татьяна всю жизнь проработала в библиотеке, родила и воспитала дочь, а после развода с мужем стала открывать себя заново: заинтересовалась модой и стилем, стала делать зарядку по утрам и в целом начала больше заботиться о себе.

Татьяна раскладывает перед нами стопку своих фотографий в 30, 40 и 50 лет. Вот снимок, где она выглядит уже «серьезной дамой» («жЭнщиной», как наверняка сказали бы в очереди в поликлинике), а это было 20 лет назад.

Поднимаем взгляд вверх — и перед нами снова девушка с ярко накрашенными губами и миловидной улыбкой. Сложно удержаться и не вспомнить «загадочную историю Бенджамина Баттона». Татьяна уверяет: никаких особых секретов у нее нет. Чтобы взрослеть красиво, нужно всего лишь: 1) не переедать; 2) носить современную одежду; 3) регулярно благодарить родителей за генетику.

Подробнее о каждом пункте Татьяна еще расскажет. А пока еще немного ретрофотографий. На снимках ниже героине 20 лет, и тут она определенно себе нравится.

— В 20 лет многие находили меня симпатичной, я видела, что привлекаю внимание. Тогда, в девяностых, стиль был интересный, и мне тоже хотелось модничать. Я носила высокие сапоги-ботфорты и мини-юбки, часто меняла прически. Тогда модными были пышные челки, а у меня густые длинные волосы — очень хорошо получалось их укладывать.

Единственное, вспоминая себя 20-летней, я понимаю, что лицо было круглым, пухлым. Из-за этого я могла выглядеть крупнее, чем была на самом деле. Хотя всегда была спортивной и стройной, весила 53 килограмма при росте 168.

Потом я вышла замуж, родила дочь, уже не успевала заниматься спортом и стала поправляться. В 30 лет мне уже не нравилась моя фигура. Несмотря на то что у меня всего один ребенок, я с головой погрузилась в материнство и, можно сказать, забросила себя. Не наряжалась, не любовалась собой в зеркале. Был период, когда весила больше 60 килограммов — тело стало «рыхлым», каким-то одутловатым, что ли.

Могу сказать, что между 30 и 40 годами я превратилась в «тетю». Неправильное питание, стрессы — думаю, все это сказывалось. Потом дочка подросла, поступила в колледж и вышла замуж, и я начала меняться. Наконец снова вспомнила о себе, захотелось наряжаться. Мы с дочкой вместе стали ходить в магазины, подбирать мне образы, я стала публиковать больше фотографий в соцсетях.

Думаю, положительно сказался и развод: в браке у меня не было возможности уделять себе достаточно времени. Как бы парадоксально это ни звучало, но я знаю, что многие женщины после развода «расцветают». Возможно, свидания и новые отношения тоже стимулируют больше ухаживать за собой, покупать себе новые вещи.

«Как можно в 50 носить короткие юбки?»

Кстати, про образы. Татьяне нравится экспериментировать со стилем: она может надеть и джинсы с кедами, и мини-юбку с каблуками. Считает ограничения надуманными: в любом возрасте можно позволять себе вещи, которые нравятся.

— Иногда на сайтах знакомств мужчины роняют интересные фразы: «Как вы осмелились на короткую юбку?» Во-первых, я считаю, что у моды нет возраста. Можно быть стильной и в 70, и в 80. А во-вторых, мне кажется, что одеждой можно как раз легко визуально «сбросить» десяток лет. Все зависит от того, есть ли у человека вкус, умеет ли он сочетать вещи.

Я собираю образы из одежды разных брендов. Чаще всего покупаю что-то в массмаркете: Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear. Также ищу интересные вещи в стоках, люблю заходить в Familia, например.

Что касается прически, то когда-то я была натуральной блондинкой, с красивым медовым цветом волос. Но к 30 годам волосы стали темно-русыми. Парикмахер объяснила мне, что иногда так случается с блондом. И это было очень огорчительно, потому что с темным цветом волосом я выглядела старше. Так я пришла к окрашиванию.

Еще я очень долго носила челку. Мне казалось, что это единственный вариант. Но у меня очень тяжелые, густые волосы, и эта челка никак не хотела укладываться. В какой-то момент парикмахер предложила мне убрать ее, и мне понравилось. А два года назад я вообще кардинально меняла свой стиль — покажу фото, как выглядела с короткими волосами. Потом еще долго отращивала.

«Не думаю, что от крема можно ждать большого эффекта»

В отличие от прически, уход за кожей у Татьяны практически не меняется из года в год. О пептидах, ретиноидах и других способах омоложения кожи не слышала — пользуется самыми обычными увлажняющими и питательными кремами.

— Чаще всего покупаю у Eveline, у них есть разные линейки, сейчас перешла на польские бренды типа Ziaja. Слишком часто не экспериментирую, потому что с возрастом кожа стала более аллергичная, что ли, поэтому побаиваюсь. Не использую никаких скрабов, даже некоторые маски вызывают нежелательную реакцию. То есть коже сейчас нужен более деликатный уход.

— А вообще, верите, что крем может замедлить старение?

— Я знаю таких женщин, которые вообще не использовали кремы. Но хочу сказать, что кожа от этого лучше не стала. То есть, например, если у человека сухая кожа и он не пользуется ничем, это сразу видно. Мне кажется, уходовые средства в любом случае в плюс, если они правильно подобраны, конечно. Но ожидать какого-то волшебного эффекта от них не стоит. Все-таки главную роль, я думаю, играет генетика. От нее все зависит.

К косметологу я вообще не хожу, никаких уколов не делала. Возрастные изменения вижу, но не то чтобы кардинальные. У меня, кстати, в юности была жирная кожа, часто высыпали прыщи. А сейчас она стала скорее нормальная, может быть, зимой чуть суховатая. Косметологи часто говорят, что те, у кого жирная кожа в молодости, стареют медленнее.

— И не было у вас желания пойти на кардинальные меры? Допустим, если убрать вопрос денег

— Я, если честно, боюсь операционного вмешательства, наркоза. И есть же очень противоречивые мнения. Многие потом удаляют эти косметологические или пластические чудеса… Хотя я очень понимаю тех женщин, которые пытаются что-то сделать, уважаю их за смелость. Но опять же я операций боюсь.

«С возрастом стала интуитивно есть меньше»

По мнению Татьяны, самое простое, что можно сделать для своей внешности, — это не переедать. Лично ей с возрастом стало требоваться все меньше и меньше еды, и она пришла к небольшим порциям. Если есть как обычно, лишний вес обязательно осядет на животе и бедрах.

— Еще не так давно я была 46-го размера, но сейчас вернулась в 42-й. Могу сказать, что у меня по-настоящему интуитивное питание, ведь специально я ничего не урезала, а просто стала наедаться меньшим количеством. При этом люблю сладкое и иногда позволяю его себе (в меру, конечно, не килограммами). Стараюсь есть достаточно мяса, овощей и фруктов. К алкоголю я равнодушна — изредка могу позволить себе, но в небольшом количестве.

Серьезного спорта в моей жизни нет, но я начала делать утреннюю зарядку, чтобы укреплять мышцы. Хотелось бы и на фитнес пойти, но пока я не собралась с силами. Зато каждый день есть ходьба. На конкретном количестве шагов не зацикливаюсь, просто стараюсь побольше двигаться. В рабочие дни получается поменьше, в выходные — побольше.

На самом деле, я жалею, что не была с юности физически активной. То есть нагрузка с ребенком была, какие-то бытовые дела, но фитнесом я не занималась, мне казалось, что это трата времени. Теперь я понимаю, что спорт дает очень много энергии! И очень важно держать себя в тонусе постоянно, без перерывов.

Еще я раньше не улавливала взаимосвязь физического и психологического здоровья, а она есть… Когда человек физически активен, у него и настроение хорошее, уходит лишняя тревожность.

«В 30 лет казалось, что это страшная дата»

С возрастом женщинам обычно сложнее радоваться очередному юбилею. Татьяна тоже была такой, особенно тяжело ей дался рубеж 30 лет. Тогда казалось, что это чуть ли не конец жизни.

— Я почему-то думала, что 30 лет— это уже очень взрослые люди. Хотя сейчас смотрю на 30-летних, и мне кажется, что это молодежь. Надеюсь, нынешнее поколение уже не ощущает давления от этой цифры. Хотя я сталкивалась с людьми, которые в 30 уже говорили о пенсии, веди себя как маленькие «старички»…

Сорок лет дались мне гораздо проще, а в 50 я вообще перестала задумываться о возрасте.

Возможно, я наконец приняла себя целиком и полностью, поняла, что люблю, а что нет, что мне подходит, а что забирает энергию.

— Нет страха рано или поздно потерять женскую привлекательность?

— Наверное, он есть у всех. Но меня и раньше пугали возрастом. Говорили: «Вот будет тебе 40, ты обязательно начнешь стареть, меняться, поправляться». А я, получается, в 40, наоборот, похудела, изменила имидж и стала выглядеть лучше.

— Вы говорили, что регистрировались на сайтах знакомств. Указываете ли вы там свой возраст?

— Да, конечно. И первый вопрос, который обычно мне прилетает, — не перепутала ли я цифры. Когда потом знакомятся и слышат мой голос, тоже обычно удивляются.

К сожалению, я вижу, что наши мужчины часто зацикливаются на цифрах и стараются выбрать себе женщину помоложе. Неважно, как она выглядит, насколько она интересна… При этом я все равно не теряю надежды на то, что хорошие отношения можно построить в любом возрасте.

