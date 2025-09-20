Баскаки возвращаются! Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Россия снова платит дань.

Рамзан Кадыров поручил своему 17-летнему сынишке Адаму, известному склонностью к насильственным методам решения вопросов (все помнят жестокое избиение Кадыровым-мл. в грозненском СИЗО Никиты Журавеля, публично сжегшего Коран в Волгограде ) контролировать сбор местных налогов.

У Путина с налоговыми поступлениями тоже беда: Минфин уже декларировал повышение НДС до 22%, а особо ретивые депутаты предлагают взимать «военный налог» с граждан -отчислять 1% от суммы любой покупки (пока в барах и ресторанах) на нужды СВО.

В ситуации острой нехватки средств рамзановское ноу-хау можно, как говорят чиновники, «масштабировать» по всей России.

Баскаки (сборщики налогов в Золотой Орде) возвращаются!

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

