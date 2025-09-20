закрыть
20 сентября 2025, суббота, 12:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Баскаки возвращаются!

  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 20.09.2025, 11:52
  • 2,304
Баскаки возвращаются!

Россия снова платит дань.

Рамзан Кадыров поручил своему 17-летнему сынишке Адаму, известному склонностью к насильственным методам решения вопросов (все помнят жестокое избиение Кадыровым-мл. в грозненском СИЗО Никиты Журавеля, публично сжегшего Коран в Волгограде ) контролировать сбор местных налогов.

У Путина с налоговыми поступлениями тоже беда: Минфин уже декларировал повышение НДС до 22%, а особо ретивые депутаты предлагают взимать «военный налог» с граждан -отчислять 1% от суммы любой покупки (пока в барах и ресторанах) на нужды СВО.

В ситуации острой нехватки средств рамзановское ноу-хау можно, как говорят чиновники, «масштабировать» по всей России.

Баскаки (сборщики налогов в Золотой Орде) возвращаются!

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин