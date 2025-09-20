Лукашенко обнулился до заводских настроек Артем Синицын, «Салідарнасць»

20.09.2025, 12:15

Как тот булгаковский Шариков.

Казалось бы, при чем здесь яблоки и картошка на зиму.

Посещая Гродненскую область, правитель поинтересовался у главы региона Юрия Караева ситуацией с овощами. Тот отрапортовал, что готов поделиться частью урожая яблок с другими.

— Если есть лишнее яблоко — отдай. Подойди с государственных позиций, а не только с позиций области, — заявил на это визитер.

Любопытно, что официальный сайт правителя, как и провластное агентство БелТА, отредактировали это наставление. В оригинале Лукашенко посоветовал Караеву отдать свои яблоки в другие области, а себе «закупить у поляков» — если «тебе это будет выгодно». Как это сделать в условиях закрытой границы, никто не прояснил.

«Король дожинок давно уже голый. И это не развидеть»

В любом случае ситуация показательна. Когда ни ежегодная ротация министров сельского хозяйства, ни назначение силовиков на должности глав областей, ни бесконечные жвачки-совещания по вопросам АПК не дают желаемого результата, мы видим, как и без того глубоко советский человек буквально на глазах обнуляется до заводских настроек.

Как тот булгаковский Шариков: «Взять все — и поделить!»

Артем Синицын, «Салідарнасць»

