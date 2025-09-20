закрыть
20 сентября 2025, суббота, 12:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко обнулился до заводских настроек

  • Артем Синицын, «Салідарнасць»
  • 20.09.2025, 12:15
Лукашенко обнулился до заводских настроек

Как тот булгаковский Шариков.

Казалось бы, при чем здесь яблоки и картошка на зиму.

Посещая Гродненскую область, правитель поинтересовался у главы региона Юрия Караева ситуацией с овощами. Тот отрапортовал, что готов поделиться частью урожая яблок с другими.

— Если есть лишнее яблоко — отдай. Подойди с государственных позиций, а не только с позиций области, — заявил на это визитер.

Любопытно, что официальный сайт правителя, как и провластное агентство БелТА, отредактировали это наставление. В оригинале Лукашенко посоветовал Караеву отдать свои яблоки в другие области, а себе «закупить у поляков» — если «тебе это будет выгодно». Как это сделать в условиях закрытой границы, никто не прояснил.

«Король дожинок давно уже голый. И это не развидеть»

В любом случае ситуация показательна. Когда ни ежегодная ротация министров сельского хозяйства, ни назначение силовиков на должности глав областей, ни бесконечные жвачки-совещания по вопросам АПК не дают желаемого результата, мы видим, как и без того глубоко советский человек буквально на глазах обнуляется до заводских настроек.

Как тот булгаковский Шариков: «Взять все — и поделить!»

Артем Синицын, «Салідарнасць»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин