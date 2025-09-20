Украина создаст отдельные штурмовые войска 20.09.2025, 12:18

Владимир Зеленский

Зеленский раскрыл подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении создавать современные отдельные штурмовые войска. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал во время встречи с журналистами.

«Что касается штурмовиков, у нас появились штурмовые батальоны, полки, которые показывают в течение 2025-го года, безусловно, хороший результат. И мы решили, что надо выйти в юридическую плоскость. Русские решили делать то же, что и мы. Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Сейчас все готовится, и я думаю, где-то неделю - десять дней и все будет работать», - сообщил Зеленский.

Как подчеркнул президент Украины, речь идет о современных штурмовых войсках с дроновой составляющей, со всем остальным.

«Конечно, они работают сегодня вместе, штурмовые полки с ДШВ выполняют сильные задачи», - добавил глава Украины.

