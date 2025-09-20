закрыть
20 сентября 2025, суббота
В Беларуси появится новый дорожный знак

  • 20.09.2025, 12:49
Он связан с дронами.

Госавтоинспекция предупредила белорусов о новом дорожном знаке, связанном с работой дронов. Подробнее рассказали в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Так, в ГАИ сообщили о появлении новой информационной таблички, которую установят на трассах в Минской области.

Новый дорожный знак будет предупреждать белорусов о контроле с воздуха. Его будут устанавливать в потенциально опасных местах трасс, которые были определены сотрудниками ГАИ в ходе анализа мест нарушений водителями правил обгона. На этих участках и будут устанавливать дорожный знак, связанный с работой дронов.

- Определен 21 участок на автомобильных дорогах, на которых планируется информирование водителей о возможности контроля соблюдения Правил дорожного движения Беларуси при помощи беспилотных летательных аппаратов, - прокомментировали в УГАИ.

Новый дорожный знак буде сопровождать табличка о том, что видеонаблюдение ведется на протяжении 600 метров. В ГАИ отмечают, что даже при отсутствии беспилотника знак будет действовать в качестве превентивной меры, снижая риск нарушений.

- БПЛА отслеживают обгоны, пересечения сплошной линии и другие маневры, - указали в ГАИ.

