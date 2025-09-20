«Или ноль все же лишний?» 3 20.09.2025, 13:35

Белоруска спросила, нормально ли требовать 10 тысяч рублей за отдых в агроусадьбе.

Нормально ли требовать с семьи 10 тысяч рублей за четыре дня отдыха в одной из агроусадеб на Нарочи в период новогодних праздников, поинтересовалась в соцсети Threads блогерка Арина Алиферович. Возмущение девушки поддержали далеко не все пользователи.

«Наносы Отдых»

Фото: nanosyotdyh.by

Авторка планировала семейный отдых в агроусадьбе этнокультурного комплекса «Наносы Отдых», который располагается в районе национального парка «Нарочанский» на берегу озера Нарочь. Арина поинтересовалась, сколько будет стоить проживание с 31 декабря по 4 января.

Администрация комплекса предложила два варианта: мещанский дом на шесть человек за 16 тысяч рублей или общинный на четыре человека за 10 тысяч рублей. Из сообщения непонятно, входит ли в стоимость питание.

«Как вы считаете, отдых на Новый год в Нарочи от 10 000 на семью — это нормально? Или ноль все же лишний?» — пригласила блогерка подписчиков к обсуждению.

Как указано на сайте «Наносы Отдых», в обычный день отдых в мещанском доме стоит 1500 рублей в сутки, в общинном — 950 рублей. В цену включено трехразовое питание и пользование сухой сауной. Без питания — 1000 и 650 рублей в сутки соответственно.

Не все пользователи Threads разделили возмущение авторки.

«Это не цены высокие, это вы не можете себе это позволить. Спрос рождает предложение. Бизнес имеет право устанавливать любые цены. Таким воем, как у вас, питается уравниловка и коммунизм. Цены в РБ растут в том числе потому что едут туристы и релоканты РФ. Вместо того, чтобы адаптироваться, люди, не вышедшие из иждивенческого менталитета, ноют и жалуются», — выразил свое мнение пользователь под ником yegorgram.

«Цены не выставляют по уровню адекватности. Их выставляют по спросу. Будут снимать за 50 тысяч, значит, и продавать будут за 50 тысяч. Я только рада, что у людей есть возможность не глядя столько заплатить за праздники. Здорово же. Если это не подходит под ваш бюджет, можно просто что-то другое посмотреть. Я вот сейчас поездку по Вьетнаму на НГ считаю на две недели. Кстати, не намного дороже. На вкус и цвет, как говорится», — рассказала alina_plans.

А вот yana.shulika с этими тезисами не согласилась:

«Кошмар, за 4 дня 4500 евро это совсем неадекват. А на какое количество гостей запрашивали прайс?»

«Так, а вы в Дубай на НГ за эти деньги не хотите?» — поинтересовалась dinalight.

«Средний класс в Беларуси — это когда можешь позволить себе отдых в Турции или Египте, а на санаторий в Беларуси пока не хватает», — zdes.by.

Позже еще одна белоруска поделилась похожим постом в Threads. Ее «шокировала» стоимость в санатории «Приозерный», что также находится на Нарочи, обратил внимание Telegraf.news.

По словам женщины, цена путевки на неделю 2 взрослых и 2 детей — 7600 рублей за неделю, «при этом детям без лечения».

