Боец ВСУ высмеял пафосный шеврон россиянина
- 20.09.2025, 13:45
- 1,198
Украинский военнослужащий провел боевую операцию в тылу противника.
Украинский военнослужащий сорвал шеврон с убитого российского солдата во время боевой операции в тылу противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ , видео было снято на одном из направлений, где работают подразделения Сил обороны. На записи видно, как боец ВСУ читает надпись на шевроне оккупанта: «Победа будет за нами!» После чего резко отвечает: «Да х#й там плавал, ребятки!».