закрыть
20 сентября 2025, суббота, 14:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Боец ВСУ высмеял пафосный шеврон россиянина

  • 20.09.2025, 13:45
  • 1,198
Боец ВСУ высмеял пафосный шеврон россиянина

Украинский военнослужащий провел боевую операцию в тылу противника.

Украинский военнослужащий сорвал шеврон с убитого российского солдата во время боевой операции в тылу противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ , видео было снято на одном из направлений, где работают подразделения Сил обороны. На записи видно, как боец ВСУ читает надпись на шевроне оккупанта: «Победа будет за нами!» После чего резко отвечает: «Да х#й там плавал, ребятки!».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин