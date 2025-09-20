Боец ВСУ высмеял пафосный шеврон россиянина 20.09.2025, 13:45

1,198

Украинский военнослужащий провел боевую операцию в тылу противника.

Украинский военнослужащий сорвал шеврон с убитого российского солдата во время боевой операции в тылу противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ , видео было снято на одном из направлений, где работают подразделения Сил обороны. На записи видно, как боец ВСУ читает надпись на шевроне оккупанта: «Победа будет за нами!» После чего резко отвечает: «Да х#й там плавал, ребятки!».

