«Ситуация безвыходная: женщинам повысят пенсионный возраст» 4 20.09.2025, 14:20

Экономист спрогнозировал действия властей в Беларуси.

В Беларуси повышение пенсионного возраста не планируется, заявила первая зампредседателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич. По ее словам, вместо этого власти нацелены готовить «рабочую смену», улучшать демографическую ситуацию и заботиться об институте семьи. «Зеркало» спросило экономиста Льва Львовского, сработает ли такой план, чтобы решить проблемы с пенсиями.

Исправить ситуацию с демографией быстро не получится

«Не планируется (повышение пенсионного возраста. — Прим. ред.), и в целом это не самоцель, — заметила Надежда Лазаревич на встрече с коллективом «Минскжелезобетон». — Задача — взрастить рабочую смену, улучшить демографическую ситуацию. Это взаимосвязанные явления. Отсюда важность заботы о молодежи, здоровье подрастающего поколения, повышении рождаемости, институте семьи вообще».

Академический директор BEROC Лев Львовский считает, что в этих заявлениях нет никаких конкретных планов, вместо них звучат общие формулировки:

— Это заявление кажется довольно пустым — просто чтобы сказать. Хотят «взрастить рабочую смену». А альтернатива какая — не взращивать и убивать? Или слова про институт семьи — у нас что, с ним что-то не так? И как зампред Мингорисполкома собирается заботиться об институте семьи? Это общие фразы. А что конкретно они собираются делать, например, для повышения рождаемости? — задается вопросами экономист.

Аналитик обращает внимание, что законопроект о повышении возраста выхода на пенсию если и готовят и обсуждают, то не в структурах властей Минска, а в более высокопоставленных инстанциях.

— У нас большие проблемы (с демографией и перспективами пенсионного обеспечения. — Прим. ред.). Если бы их можно было решить просто взращиванием новой рабочей смены и заботой об институте семьи, то, вероятно, Александр Лукашенко не говорил бы о 150 тысячах пакистанцев, а проблемы демографии не выносились бы на высокий уровень. Они же обсуждаются на заседаниях с разных фронтов.

Решение демографического вопроса — большой и сложный процесс, отмечает Лев Львовский.

— Как и любая большая проблема, она состоит из многих подпроблем. Некоторые вещи можно делать очень быстро. Например, открыть или легализовать частные ясли, а также школы. Или изменить законодательство так, чтобы оно включало более гибкие формы работы, — это тоже можно сделать довольно быстро. Но пока что мы в этой сфере не видим никаких изменений, кроме как в худшую сторону. Как, например, закрытие частных детсадов и школ. Все это тоже влияет на рождаемость.

Среди единичных позитивных изменений экономист напоминает о решении властей отменить с этого года ограничения по выплатам для работающих пенсионеров. Другого движения в этом направлении или реальных решений не видно, указывает Лев Львовский.

— Идут разговоры о миграции. Александр Лукашенко обсуждает с лидерами других государств, чтобы присылали к нам мигрантов. Эта мера может помочь миграции. Но и тут много чего следовало бы сделать, а этого не происходит. Например, можно хотя бы вывести эту сферу из-под контроля силовиков.

Что в силах сделать власти столицы

Аналитик отмечает, что в Минске ситуация не такая острая, как в регионах, потому что столица как раз за счет них и подпитывается.

— Конкретно в Минске в теории проблем с детсадами нет, а на практике — есть. Они у нас находятся не там, где живут семьи с детьми. И это вполне сфера ответственности Мингорисполкома, — говорит Лев Львовский. — Или когда строят новый дом, считают, сколько у людей в среднем детей — и планируют детсад. И то его начинают строить только после того, как дом сдан. Но сада оказывается недостаточно, потому что в новом доме детей больше, чем среднее количество молодых семей [по городу]. А, например, в центре города, где население более пожилое, школы и детсады с кучей пустых мест.

«Ситуация безвыходная»

Чиновники раз за разом уверяют, что планов повышать пенсионный возраст нет (примеры 1, 2 и 3). Между тем, ранее «Киберпартизаны» сообщали, что в 2020-м эту меру для женщин, которые сейчас выходят на заслуженный отдых в 58 лет, обсуждали — это продвигало Минтруда.

Лев Львовский недавно в эфире «Еврорадио» отмечал, что в Беларуси назрела необходимость повышения пенсионного возраст для женщин. Он указывал, что сейчас 10 работающих людей в стране обеспечивают выплатами четырех пенсионеров. К 2050 году пропорция изменится более чем в 1,5 раза. А к 2080-му 10 работников будут обеспечивать 9 людей на заслуженном отдыхе.

— Когда эта пропорция изменяется, надо либо больше брать с работающих, либо меньше платить пенсионерам, либо увеличить число работающих, либо уменьшить число получателей (то есть повысить планку выхода на пенсию. — Прим. ред.), — говорил экономист, а далее уточнял: — Ситуация безвыходная, поэтому думаю, что все равно женщинам повысят пенсионный возраст — мужчинам поднимать его некуда.

Иначе, по словам аналитика, через 55 лет надо будет ежегодно тратить около 10% ВВП, чтобы закрыть дефицит Фонда соцзащиты населения для выплат.

