20 сентября 2025, суббота, 16:04
В Кремле отреагировали на слова Трампа о том, что Путин его подвел

  • 20.09.2025, 14:31
В Кремле отреагировали на слова Трампа о том, что Путин его подвел
Дмитрий Песков

Песков заявил о «понимании» и «эмоциях».

В Кремле ответили на слова американского президента Дональда Трампа о том, что его российский друг Владимир Путин его подвел.

В частности, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что Трамп очень эмоционально относится к войне РФ против Украины.

Он добавил, что российские власти понимают, что США и лично Трамп очень стараются и прилагают усилия, чтобы положить конец войне.

«Поэтому, конечно, президент Трамп достаточно эмоционально, скажем так, относится к этой теме. Это абсолютно понятно», - выразился представитель Кремля.

