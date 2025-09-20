В Кремле отреагировали на слова Трампа о том, что Путин его подвел 2 20.09.2025, 14:31

2,286

Дмитрий Песков

Песков заявил о «понимании» и «эмоциях».

В Кремле ответили на слова американского президента Дональда Трампа о том, что его российский друг Владимир Путин его подвел.

В частности, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что Трамп очень эмоционально относится к войне РФ против Украины.

Он добавил, что российские власти понимают, что США и лично Трамп очень стараются и прилагают усилия, чтобы положить конец войне.

«Поэтому, конечно, президент Трамп достаточно эмоционально, скажем так, относится к этой теме. Это абсолютно понятно», - выразился представитель Кремля.

