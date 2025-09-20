В Кремле отреагировали на слова Трампа о том, что Путин его подвел

В Кремле отреагировали на слова Трампа о том, что Путин его подвел2
- 20.09.2025, 14:31
Песков заявил о «понимании» и «эмоциях».
В Кремле ответили на слова американского президента Дональда Трампа о том, что его российский друг Владимир Путин его подвел.
В частности, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что Трамп очень эмоционально относится к войне РФ против Украины.
Он добавил, что российские власти понимают, что США и лично Трамп очень стараются и прилагают усилия, чтобы положить конец войне.
«Поэтому, конечно, президент Трамп достаточно эмоционально, скажем так, относится к этой теме. Это абсолютно понятно», - выразился представитель Кремля.