20 сентября 2025, суббота, 16:04
Белоруса обязали отработать 360 часов за то, что он в неподходящий момент заболел

  • 20.09.2025, 14:40
Белоруса обязали отработать 360 часов за то, что он в неподходящий момент заболел

А потом еще и уехал из страны.

В Минске огласили приговор 21-летнему жителю города, который обвинялся в уклонении от армии, рассказали в госагентстве «Минск-Новости».

В апреле 2025 года парень по повестке должен был явиться в военкомат на медосвидетельствование. На осмотр он не пришел, так как был на больничном. Не явился молодой человек в военкомат и после того, как поправил здоровье, а просто уехал из страны.

В отношении минчанина возбудили уголовное дело, а после возвращения на родину арестовали. Вину он полностью признал.

Суд признал его виновным в уклонении от мероприятий по призыву на воинскую службу и назначил 360 часов общественных работ.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

