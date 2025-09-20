закрыть
20 сентября 2025, суббота, 16:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский раскрыл, о чем будет говорить с Трампом в Нью-Йорке

3
  • 20.09.2025, 14:51
  • 2,056
Зеленский раскрыл, о чем будет говорить с Трампом в Нью-Йорке
Владимир Зеленский
Фото: Getty Images

В саммите примут участие 38 делегаций.

Президент Владимир Зеленский поедет в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Он будет говорить с американским лидером Дональдом Трампом о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 19 сентября, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что состоится саммит по возвращению украинских детей, которые были похищены Россией. На сегодня есть 38 делегаций, которые готовы принять участие в саммите.

«Также будет Крымская платформа. Рассчитываем также на где-то примерно три десятка стран. Также в таком широком формате. Будет большое количество двусторонних встреч. Бизнес, технологии, оборонка, «минерал-дело». Это будем объединены экономической большой встречей», - сказал Зеленский.

По словам главы государства, вероятно, будет встреча первых леди Украины и Соединенных Штатов по гуманитарному вопросу, по детям.

Переговоры с Трампом

Владимир Зеленский отметил, что в Нью-Йорке с Трампом будет обсуждать гарантии безопасности для Украины.

«Мы подготовили основу для гарантий безопасности, на которую готова идти Европа с учетом, что Соединенные Штаты Америки будут рядом. Мы провели много дискуссий, был диалог на разных уровнях, в том числе и у руководства наших армий и генштабов с европейцами, с американцами», - заявил президент Украины.

Зеленский напомнил, что состоялась встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом США. На ней было согласовано, какие вещи Зеленский и Трамп обсудят на двусторонней встрече в Нью-Йорке.

«Я бы хотел получить для себя именно эти сигналы, насколько мы близки к пониманию, что гарантии безопасности будут от всех партнеров такие, как нам нужны», - сказал Зеленский.

Визит Зеленского в Нью-Йорк

Как сообщили ранее в МИД, президент Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Также государственный секретарь США Марко Рубио анонсировал, что президент США Дональд Трамп, вероятно, встретится с Зеленским в ближайшее время в Нью-Йорке, где лидеры соберутся на Генеральную Ассамблею ООН.

Напомним, что неделя высокого уровня 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН продлится с 23 по 29 сентября.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин