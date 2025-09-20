закрыть
20 сентября 2025, суббота, 16:04
Сенат США предложил ежеквартально переводить замороженные активы РФ для Украины

  • 20.09.2025, 14:59
Сенат США предложил ежеквартально переводить замороженные активы РФ для Украины

Представлен двухпартийный законопроект.

Группа сенаторов США от двух партий представила законопроект, который обязывает Вашингтон регулярно передавать замороженные российские активы в США Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комитет Сената США по международным отношениям.

Согласно документу, предлагается внести изменения в законы, подписанные 46-м президентом США Джо Байденом в 2024 году, которые позволяют американскому правительству изымать замороженные российские активы и оказывать военную помощь Украине.

Законодатели из обеих партий считают, что администрация в Вашингтоне должна начать перевод этих средств в Киев каждые 90 дней. Ожидается, что госсекретарь США в этот период будет выделять Украине не менее 250 миллионов долларов.

Помощь от других стран

Законопроект также предусматривает, что администрация в Вашингтоне должна «активно и последовательно продолжать дипломатические усилия, чтобы убедить» другие страны также начать использовать не менее 5% замороженных российских активов в интересах Украины.

По подсчетам американских законодателей, это должно касаться около 15 миллиардов долларов на начальном этапе. Сенаторы настаивают, что другие страны также должны передавать средства Киеву минимум раз в 90 дней.

Кроме того, сенаторы хотят обязать администрацию США подавать отчет об объеме российских активов, в том числе замороженных за пределами Соединенных Штатов.

О каких суммах идет речь

Европейский Союз, Канада, США и Япония с начала полномасштабного вторжения России заморозили примерно 300 миллиардов долларов российских активов. Из этой суммы около 5-6 миллиардов хранится в США, а большинство - в Европе, в частности на международной платформе Euroclear в Бельгии, где размещено 210 миллиардов долларов.

