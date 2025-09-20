закрыть
Залет российских истребителей МиГ-31 в Эстонию: показана траектория полета

4
  • 20.09.2025, 15:27
  • 2,612
Залет российских истребителей МиГ-31 в Эстонию: показана траектория полета

В эстонских Вооруженных силах подчеркнули, что россияне не выходили на связь.

19 сентября воздушное пространство Эстонии нарушили три российских МиГ-31. В эстонских Вооруженных силах подчеркнули, что россияне не имели разрешения на этот полет и не выходили на связь.

«На карте показана траектория полета трех российских самолетов МиГ-31, которые 19 сентября нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи острова Вайндлоо», — отметила пресс-служба в сети X 20 сентября.

Три российских самолета МиГ-31, по данным эстонских вооруженных сил, оставались там примерно 12 часов. Нарушение воздушного пространства происходило с 9:58 по 10:10 по местному времени. Россияне не имели разрешения на полет и не поддерживали двустороннюю радиосвязь. Плана полета они не предоставляли, а самолеты не имели включенного транспондера.

«На это отреагировали самолеты F-35 НАТО, осуществляющие патрулирование воздушного пространства Балтии. Это уже четвертое нарушение воздушного пространства Россией в этом году», — добавили в Вооруженных силах Эстонии.

Напомним, Вооруженные силы Швеции обнародовали фото российских самолетов МиГ, которые 19 сентября нарушили воздушное пространство Эстонии. Сообщалось, что они были вооружены ракетами «воздух-воздух» Р-73. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал инцидент неприемлемым.

В Министерстве обороны России заявили, что якобы истребители МиГ-31 «совершили плановый перелет», не нарушая границ других государств. Пресс-служба заверила, что маршрут пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря.

