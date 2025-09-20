Литовская таможня начала технические работы 1 20.09.2025, 15:37

Это сказалось на очередях на границе.

Литовская таможенная служба объявила о полном отключении электронных систем на 12 часов 20 сентября из-за планового технического обслуживания инфраструктуры, сообщается на официальном сайте ведомства. Беларусская таможня заявила, что оформление грузовиков сегодня практически остановилось, отмечает «Зеркало».

Согласно анонсу, масштабные технические работы затронут практически всю цифровую инфраструктуру литовской таможни. В период с 8.00 до 20.00 будут недоступны ключевые системы, включая платформы обработки таможенных деклараций MDAS и iMDAS, национальную систему контроля транзита NTKS, а также системы налогового учета и контроля.

На время технических работ таможенная служба предложила временный переход «на альтернативные способы подачи документов и оформления грузов» — то есть «бумажную» процедуру. Таможенники принесли извинения за временные неудобства, вызванные техническим обслуживанием систем.

Белорусская таможня в своем Telegram-канале заявила, что «в настоящее время литовская сторона практически не оформляет грузовые транспортные средства».

«С 9.00 литовские контролирующие службы приняли на въезд в Литву лишь один грузовик из пункта пропуска «Бенякони», в обратном направлении — 11. Аналогичная ситуация на сопредельной стороне пункта пропуска «Каменный Лог». Здесь с 9.00 в Литву удалось выехать двум транспортным средствам, въехать на нашу территорию — 15 фурам», — пишут представители белорусской таможни.

По информации белорусской стороны, за последние сутки литовской стороной оформлено около 20% от возможного количества. По данным ГПК Беларуси на 14.00 20 сентября, в пунктах пропуска «Бенякони» и «Каменный Лог» выезда в Литву ожидало 1060 грузовиков.

