В России незаметно развернулась «гражданская война» на море 1 20.09.2025, 15:45

Голодные рыбаки против сытых нефтяников.

Рыбопромышленность РФ на грани кризиса: из-за ограничения срока эксплуатации судов старше 40 лет флот Азово-Черноморского бассейна может полностью остановиться. Формально – борьба с аварийностью, фактически – удар по целой отрасли, пишет «Телеграф».

Предыстория: решение «сверху»

В середине сентября Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) сообщила, что рыбаки аннексированного Крыма и Севастополя обратились в Минсельхоз РФ с официальным письмом с требованием пересмотреть запрет на захождение в порты судов старше 40 лет с постепенным введением ограничения до 1 января 2030 года.

Формально это реакция на серию аварий с нефтяными танкерами, которые вызвали масштабные разливы и экологические катастрофы в российских портах в 2023-2025 годах. Логика правительства проста: старые суда – высокие риски. Но результатом становится удар не по нефтетрейдерам, а по рыбакам, чей флот устарел еще в 1990-х и с тех пор практически не обновлялся.

Реальность для рыбаков

По данным ВАРПЭ, в Азово-Черноморском бассейне нет эффективных программ для обновления рыболовного флота. Существующие лизинг, кредиты и субсидии формально работают, но доступны только крупным компаниям, а малые хозяйства не могут ими воспользоваться из-за высоких требований к залогу и ограниченным финансам.

Цены на рыбу остаются самыми низкими в России, в то время как себестоимость промысла на старых судах часто превышает рыночную стоимость. Ремонт и обслуживание советских судов постоянно дорожает, а новые суда стоят в десятки раз больше, чем могут позволить себе хозяйства.

В результате рыбаки выходят в море на старых судах, что повышает риск аварий и снижает эффективность промысла. По прогнозам ВАРПЭ, если запрет старых судов будет введен без компенсаций, большинство предприятий окажутся на грани банкротства в течение 1–2 лет, что приведет к потере рабочих мест и дефициту рыбы на рынках Крыма, Краснодарского края и Ростовской области.

Почему все началось с нефти

Причина запрета старых судов в Черном и Азовском морях связана, прежде всего, с экологическими рисками. После нескольких случаев гибели диких птиц и загрязнения морских экосистем, экологи потребовали более жестких правил для старых судов. Особенно резонансным был случай в Анапе, когда из-за утечки нефти погибли многие лебеди. Это привело к общественному давлению на власть.

Наиболее резонансные аварии с танкерами, которые привели к масштабным разливам нефти в Черном и Азовском морях:

Ноябрь 2023, Новороссийск. Старая транспортная баржа с нефтепродуктами дала трещину во время швартовки. В акваторию утекли тысячи тонн мазута, загрязнено несколько километров побережья. Российские экологи сообщали о гибели рыбы и птиц, однако официальные структуры Минприроды пытались приуменьшить масштабы крушения.

Май 2024 года, Керченский пролив. Танкер, построенный еще в советское время, сел на мель и получил пробоину. В результате аварии в море попали сотни тонн дизельного горючего. Движение судов в проливе пришлось частично останавливать, а украинские экологи заявили о рисках для всего Азовского моря, где обмен воды ограничен.

Декабрь 2024 года, Керченский пролив. В результате аварии российских танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» во время шторма в море попало значительное количество мазута. Нефтяные пятна достигли пляжей Краснодарского края и Крыма. Экологическая катастрофа привела к гибели дельфинов в Керченском проливе.

Февраль 2025, Таманский порт. Нефтеналивное судно загорелось во время загрузки. Пожар длился более суток, часть горючего попала в море вместе с водой, использованной для тушения. Экологи предупреждали, что загрязнение коснулось как минимум 15 км береговой линии, а ликвидация последствий может затянуться на годы.

Август 2025 года. В Черном море произошла очередная масштабная экологическая катастрофа. Российские СМИ сообщили о якобы незначительной утечке нефти в Новороссийском порту во время грузовой операции с танкером T. Semahat. Пятно трудновыводимой нефти охватило 75 кв. км (около 5 тонн нефтепродуктов), а к 1 сентября локальная утечка превратилась в дрейфующее пятно площадью 350 кв. км с минимальным объемом более 10 тонн.

Эти инциденты стали лишь наиболее громкими, но эксперты подчеркивают, что аварийные ситуации со старыми танкерами в России случаются регулярно. Проблема системная: средний возраст нефтеналивного флота превышает 30 лет, а большинство судов давно отработали свой ресурс.

Российские власти оказались под давлением общественности и международных организаций, ведь разливы затрагивали акватории, имеющие трансграничное значение. В результате в Кремле решили ужесточить регуляции — в частности, запретить судам старше 40 лет заходить в порты.

Логика этого решения выглядит понятной с экологической точки зрения: уменьшение риска новых катастроф. Однако в пакете «под одну гребенку» под запрет попали и рыбаки, чьи небольшие суда технически отличаются от танкеров и никогда не являлись источником подобных аварий. Таким образом, отвечать за нефтегазовую халатность придется совсем другой отрасли – рыбопромышленности.

Стратегическая проблема: флот стареет, верфи не строят

По оценкам экспертов, средний возраст рыболовных судов в России превышает 35 лет, а в Азово-Черноморском бассейне этот показатель еще выше – более 40 лет. Для сравнения: в большинстве стран ЕС средний возраст рыболовного флота держится в пределах 20-22 лет.

Причины кризиса очевидны:

Верфи перегружены военными заказами. После 2022 г. российские судостроительные предприятия работают почти исключительно на нужды ВМФ. Новые фрегаты, подлодки и вспомогательные суда для Черноморского флота имеют приоритет, тогда как гражданское судостроение фактически остановилось.

Гражданские проекты финансируются по остаточному принципу. Государственные субсидии уходят в нефтегазовый сектор и транспортные компании, работающие на экспорт углеводородов. На рыбопромышленность приходятся лишь крошки — по данным FishNews, в 2024 году на обновление рыболовного флота было выделено менее 2% общего бюджета отрасли.

Программы лизинга и госкредиты не работают.

Формально они существуют, но доступны только крупным корпорациям, приближенным к государству. У малых компаний и независимых рыбаков нет ни кредитной истории, ни залога, чтобы получить финансирование. В результате, любые льготные программы остаются "для отчета", а не для реального пользования.

Следствие очевидно: пока "Газпром" и "Роснефть" регулярно получают новые танкеры для экспорта нефти и СПГ, рыбаки вынуждены выходить в море на судах советской постройки 1970-1980-х годов. Условно пригодные для коротких выходов, эти лодки все чаще ломаются, а их ремонт становится дороже рыночной стоимости.

В рыбопромышленной ассоциации подчеркивают: если запрет на использование судов старше 40 лет введут без компенсаторных механизмов, то десятки компаний в Крыму и на Кубани окажутся под угрозой банкротства.

К чему приведет запрет на старые суда в РФ

Старение флота и потенциальный запрет судов старше 40 лет может повлечь за собой серьезные экономические и социальные проблемы в прибрежных регионах России.

Оккупированные Крым и Севастополь. Здесь рыбопромышленность традиционно является ключевым работодателем для прибрежных селений. По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, более 60% местных жителей присоединены к промыслу и обслуживанию судов. Запрет эксплуатации старых судов приведет к потере рабочих мест и росту безработицы, особенно среди молодежи, уже массово выезжающей на материк в поисках работы.

Краснодарский край. Дефицит местной рыбы на рынке заставит регион импортировать продукцию, которая отразится на цене. По оценкам FishNews, цены на рыбу в регионе могут вырасти на 15–20% только в течение первого года после введения ограничений. Местные магазины и рынки уже жалуются на нехватку дешевой рыбы, традиционно обеспечивавшей доступность продукта для населения.

Ростовская область. Здесь расположены многочисленные рыбопромышленные предприятия, работающие в Азово-Черноморском бассейне. Массовая замена флота невозможна из-за финансовых и логистических проблем. Аналитики РБК предупреждают: если запрет вступит в силу без исключения, ожидается волна банкротств и закрытие предприятий, что скажется на доходах местного бюджета.

Политический фактор. Как пишет Коммерсант, социальное напряжение в прибрежных регионах, где экономика уже сильно зависит от моря, может резко расти. Местные администрации уже отмечают недовольство населения из-за сокращения рабочих мест, а эксперты отмечают риск протестных настроений, особенно среди тех, кто не имеет альтернативного дохода.

Проблема старения флота и ограничения эксплуатации старых судов выходит за пределы чисто технических вопросов — она затрагивает экономику, социальную стабильность и продовольственную безопасность регионов.

Решение Москвы выглядит как попытка решить экологическую проблему, но она чревата полным коллапсом рыбопромышленности на юге РФ. Запрет эксплуатации старых судов без параллельной программы обновления флота может стать тем самым «последним гвоздем», который поставит отрасль на грань выживания и оставит рыболовов без средств к существованию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com