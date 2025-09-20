Ученые: Стабильный климат Земли зависит от оленей 20.09.2025, 15:50

Животные держат под замком огромный запас углерода.

Глубокие снега предотвращают выбросы углекислого газа из бореальных лесов, но когда снега меньше, он может улетучиться, что делает глобальное потепление Земли почти необратимым.

Однако, согласно новым исследованиям, олени и их дикие сородичи, карибу, держат проблему под контролем, если у них есть возможность свободно пастись, пишет( IFLScience.

Будущее климата Земли

Самые пугающие сценарии развития глобального климата предполагают первоначальное потепление из-за сжигания ископаемого топлива. За ним, как считается, последует изменение экосистемы и высвобождение углерода, накопленное в растениях и почве. Далее наступит дальнейшее потепление, даже если людям удастся остановить выбросы, как результат – последует неуправляемый эффект, который невозможно будет остановить.

Арктическая тундра и северные леса – не единственные места, где это может произойти. Однако они поглощают половину углекислого газа, поглощенного сушей – то есть играют ключевую роль в стабильности климата. С учетом того, что только лесные угодья содержат около триллиона тонн углерода, изменения на севере могут представлять наибольшую угрозу, особенно в связи с тем, что снежные сезоны становятся более нестабильными.

Угроза детонации «углеродной бомбы»

В новом исследовании ученые стремились понять, как эта углеродная бомба влияет на меняющийся климат планеты и животных. Команда изучила выбросы углерода на 42 участках в сосновых лесах Финляндии в период с 2019 по 2023 год.

В Оуланке олени в течение 25 лет не допускались на часть лесного участка, но свободно паслись на другой его части. В Кево участок, не подвергавшийся выпасу в течение 55 лет, сравнивали с соседним лесом, где паслись. Каждый год на одних участках снег добавляли, а на других убирали, чтобы наблюдать за эффектом.

Результаты исследования ученых подтвердили опасения климатологов. Ученые обнаружили, что в годы, когда снег был глубоким, выбросы углерода были незначительными, но более редкие снегопады приводили к опасному выбросу углерода в атмосферу. Согласно предыдущим данным, выброс углерода увеличивается не только в период снежного покрова, но и летом после неглубокого снегопада, вероятно, из-за более сухой почвы.

С другой стороны, на обоих участках с выпасом выделялось мало углерода даже в малоснежные годы. Чистый выброс углерода с невыпасаемых участков при низком снежном покрове был в три раза выше, чем с выпасаемых. Примечательно, что в Оуланке невыпасаемые участки выделяли мало углерода даже при небольшом количестве снега. Ученые считают, что преимущества выпаса сохраняются еще долго даже после ухода животных – но этот период менее полувека.

По словам соавтора исследования, аспирантки Университета Оулу Нуры Кантолы, результаты исследования могут указывать на то, что северные хвойные леса могут быть относительно устойчивыми к кратковременным изменениям зимнего климата.

Потребуются дополнительные исследования, чтобы доказать, что разница между участками действительно связана с оленями, а не с каким-то другим фактором, который был упущен из виду. Тем не менее авторы считают, что наиболее вероятное объяснение связано с лишайником, которым питаются олени и который в холодном климате восстанавливается очень медленно.

